Friggitrice ad aria prezzo SHOCK: su eBay hai l'occasione della vita

Se da tempo stai considerando l’acquisto di una friggitrice ad aria ma ti piacerebbe sperimentare questa novità senza dover spendere una cifra, non ti preoccupare perchè esiste la giusta soluzione anche per te. Navigando su eBay ho trovato una promo da non sottovalutare e riguarda il gioiellino di Ardes.

Sicuramente conosci questo marchio ma se è la prima volta che lo senti nominare ti voglio rassicurare: è di tutta qualità. Grazie al ribasso del 42% hai un affarone da non perdere. Collegati immediatamente su eBay dove puoi risparmiare quasi il metà prezzo e completa il tuo acquisto con appena 69,90€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono rapide e gratuite grazie al corriere espresso.

Friggitrice ad aria Ardes: finalmente ne hai anche tu una in cucina

La friggitrice ad aria non è un elettrodomestico da sottovalutare. Io la trovo comodissima perché sì, si tratta di un forno ventilato più forte e in miniatura ma ti permette di avere un metodo di cottura veloce e pratico a portata di mano. Non ha bisogno di riscaldarsi, attacchi la spina, riempi il cestello e via.

L’innovazione di questo prodotto è la cottura a 360° che permette una circolazione di aria bollente a tutto tondo quindi ti ritrovi con alimenti cotti a puntino, croccanti e gustosi senza aggiunta di olio in eccesso (come ti richiederebbe una frittura classica).

Questo modello di Ardes è compatto e pratico da tenere in cucina, occupa poco spazio ma è perfetto per una famiglia di quattro componenti. Cestello da 5 litri e display LED touch sono punti aggiuntivi da non sottovalutare.

Pronto a cucinare con meno grassi? Porta immediatamente a casa la tua friggitrice ad aria Ardes a soli 69,90€ grazie al ribasso del 42% su eBay.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi legati al corriere espresso.

