Friggitrice ad Aria: prezzo SPECIALE ancora per POCO su Amazon

Una friggitrice ad aria di qualità può essere tutto ciò di cui hai bisogno in cucina per preparare le tue ricette preferite. Oggi su Amazon è in sconto il super prodotto di Electrolux, con un’offerta a tempo da sfruttare il prima possibile. La detrazione totale è del 7% più un Coupon di 20€ da applicare al carrello, con il prezzo finale che si fissa sui 69,99€. Approfittane subito: l’offerta potrebbe scadere tra pochissime ore!

Friggitrice ad Aria Electrolux: acquistala subito e cambia il tuo modo di cucinare

Dimenticati dell’olio e goditi una frittura super croccante: questa friggitrice ad aria si presenta come elettrodomestico estremamente versatile che ti permette di friggere, grigliare, arrostire e cuocere. Il risultato finale ti farà benedire il momento in cui hai deciso di acquistarla. Il suo modo di friggere è ottimo, con un flusso di aria calda che circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per riuscire a ottenere un gusto sempre croccante e naturale.

La potenza totale di questa macchina è di 150 W. Dispone di otto programmi di cucina preimpostati che ti permettono di realizzare delle ricette sani in maniera super veloce indipendentemente da ciò che abbiamo deciso di cucinare. La capacità del cestello è davvero ampia e ti permette di cucinare dei pasti abbondanti per tutta la famiglia. Il cestello è removibile, quindi potete rimuoverlo per far entrare i cibi nella friggitrice nella miglior maniera possibile.

Acquista subito la friggitrice ad aria di Electrolux su Amazon: ancora per pochissime ore potrai trovare questo fantastico prodotto sulla piattaforma di e-commerce con l’8% di sconto più un buono da 20€ da applicare al carrello, per un prezzo finale fissato sui 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.