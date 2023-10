Friggitrice ad aria per veri intenditori: ecco a voi lo SCONTO del SECOLO!

Da qualche anno le friggitrici ad aria hanno invaso gli shop online. In moltissimi hanno approfittato delle loro doti per limitare al minimo il consumo di olio. Grazie a questi strumenti, in pochissimi minuti, si possono cuocere pietanze a puntino senza rinunciare alla linea, ma anche al gusto. Ecco quindi l’offerta per veri intenditori: la friggitrice da aria G3 Ferrari Friggisano 2.0 oggi costa solo 109,99€ grazie allo sconto del 15% disponibile su eBay. Approfittane subito!

La friggitrice ad aria funzionale che mancava

Grazie a queste fantastiche friggitrici, oggi è possibile preparare decine di pietanze senza rinunciare al gusto. L’esempio che tutti prendono in considerazione sono le patatine congelate. Accendere il forno, attendere molto per poi poterle consumare, per moltissimi, è un vero strazio.

Grazie alle friggitrici ad aria tutto questo è diventato molto più semplice e permette inoltre di limitare il consumo di olio. Non solo: questi prodotti sono perfetti per cuocere pollo, verdure e moltissimi altri alimenti in poco tempo e in modo super gustoso.

Il modello oggi in sconto è il G3 Ferrari Friggisano 2.0 che cela al suo interno molte funzionalità interessanti. In questo modello non è presente un vero e proprio cestello, ma uno sportello che, una volta aperto, permette di inserire le teglie in dotazione o uno dei fantastici accessori pensati dall’azienda. In confezione arriva infatti un grande spiedo che permette di ospitare un pollo intero. Se ben posizionato, così come in polleria, potrete cuocere il vostro pollo al girarrosto in pochissimi minuti. Sfruttando sempre il meccanismo di rotazione interno, potrete inoltre montare separatamente il cestello per le patatine. In questo modo saranno cotte nel cestello rotante che garantirà una doratura davvero soddisfacente.

Grazie alla funzionalità appena descritta, annoveriamo questa come la friggitrice ad aria pro più economica del mercato. Con la capienza di 11 litri e la potenza massima di 1500 W garantisce ottime prestazioni e una grande capacità di cottura.

Arriviamo al prezzo: vero punto di forza. La friggitrice G3 Ferrari Friggisano 2.0 oggi costa 109,99€ su eBay grazie allo sconto del 15% che offre la piattaforma. Si tratta di un ottimo risparmio che vi permetterà di acquistare uno dei migliori prodotti della sua categoria attualmente in commercio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.