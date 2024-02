Friggitrice ad Aria: solo per oggi con un OTTIMO SCONTO su Amazon

Una friggitrice ad aria di qualità può essere una vera e propria svolta per i tuoi pasti. La maggior parte di questi prodotti costa molto, ma oggi su Amazon ne puoi trovare una che non solo è la numero 1 più venduta in Italia ma è anche in sconto. Si tratta di un’ottima offerta a tempo del-15% che fissa il prezzo della friggitrice ad aria a 109,99€ anziché 129,99€. Acquistala prima che finiscano le scorte disponibili!

Friggitrice ad Aria COSORI: oggi in sconto su Amazon, prendila subito

Stiamo parlando di un marchio professionale in termini di friggitrici ad aria che garantisce prodotti con tecnologie esclusive. Tra queste, abbiamo la tecnologia Thermo IQ e 1700W di potenza che rendono questo prodotto veloce ed efficiente, occupando meno spazio di un forno tradizionale. Il design è di tutto rispetto, con un cestello traforato alla base, e le temperature presentano un’ottima flessibilità, variabili di fatto da 75° a 205°.

Sempre riguardo al cestello, esso è anche a doppio strato ed è in grado di separare olio e grasso in maniera perfetta, con un 85% di olio e grasso in meno rispetto a quando cuciniamo in forno. In questo modo, ne beneficerà senz’altro il nostro stile di vita, specialmente se ne stiamo intraprendendo uno “sano”. In più, con le oltre 100 ricette elettroniche nell’app Vesync, saprai sempre cosa cucinare!

Nella friggitrice ad aria possiamo cuocere davvero di tutto: patate fritte, carne e verdure. La semplicità nel fare qualsiasi azione sarà alla base di tutto, potendo regolare facilmente la temperatura con cui stiamo cuocendo i nostri cibi. Infine, il cestello è lavabile in lavastoviglie e si rimuove in maniera semplice e senza sporcarsi le mani! Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: lo trovi con uno sconto del -15% che fissa il prezzo a 109,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.