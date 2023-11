Friggitrice ad aria top di gamma: ecco lo SCONTO Black Friday!

Nella frenesia della vita di tutti i giorni, trovare il tempo per cucinare pasti sani e gustosi può essere davvero complesso. Ecco perché l’offerta Black Friday di Amazon sulla Philips Series 5000 Airfryer XXL, ora a soli 179,99€ con uno sconto del 22%, è una di quelle promozioni da non perdere per chiunque voglia il top al prezzo più basso. Pronto per il risparmio?

Philips Series 5000: friggitrice ad aria XXL connessa e versatile

La Philips Series 5000 Airfryer XXL non è solo una friggitrice ad aria: è un vero e proprio alleato per le preparazioni in cucina di tutti i giorni. Con le sue 16 funzioni di cottura, tra cui friggere, cuocere al forno, arrostire e grigliare, è progettata per soddisfare una la maggior parte delle esigenze culinarie. La promessa è quella di pasti deliziosi con fino al 90% di grassi in meno, un’opzione ideale per chi è attento alla propria salute senza rinunciare al sapore.

Uno degli aspetti più caratteristici di questa Airfryer XXL è la connettività. Collegandola all’app NutriU, avrete accesso a centinaia di ricette personalizzate e potrete monitorare la cottura dei vostri piatti direttamente dal telefono, ovunque vi troviate. Questa funzionalità rende il processo di cottura non solo più semplice, ma anche più divertente e interattivo: gli errori in cucina saranno così rasenti allo 0.

La capacità del cestello di 1,4 kg e del recipiente di 7,2l rende l’Airfryer XXL perfetta per preparare pasti per famiglie numerose o per occasioni speciali. Potrete facilmente cucinare moltissimi piatti, dalle patatine fritte croccanti alle verdure grigliate, oltre che carne e pesce.

La tecnologia Rapid Air è un altro punto di forza di questo dispositivo. Grazie al suo esclusivo design a “stella marina”, l’aria calda viene distribuita in modo uniforme attorno al cibo, garantendo cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, con un uso minimo o nullo di olio.

Con soli 179,99€ su Amazon, la Philips Series 5000 Airfryer XXL è un prodotto eccellente destinato a chi cerca un dispositivo versatile, facile da usare e in grado di cucinare rapidamente pasti sani e gustosi. Oggi lo sconto Black Friday ribassa il prezzo di listino del 22%! Comprala subito!

