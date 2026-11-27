In cucina, una friggitrice ad aria in vetro rende più visibile la doratura, mentre i vantaggi per la salute dipendono soprattutto da come si cucina.

Il recipiente trasparente può interessare a chi vuole evitare un rivestimento antiaderente sulla superficie principale. Per un cestello tradizionale, il punto di partenza è capire di che materiale è fatto e rispettare le istruzioni del produttore. Anche le abitudini contano. Il vetro permette di osservare il colore delle patate, ma la formazione di acrilammide dipende anche da tempi e temperature. La scelta del materiale e il controllo della cottura rispondono quindi a domande diverse.

Cestello antiaderente: quando conta il rivestimento

Alcuni cestelli metallici usano il PTFE, un materiale antiaderente. Il BfR, l’istituto federale tedesco per la valutazione del rischio, non prevede effetti sanitari negativi dagli utensili rivestiti in PTFE in condizioni di uso corretto. L’istituto indica un rischio di rilascio di gas nocivi in caso di forte surriscaldamento, attorno ai 360 °C. Quella cifra descrive la condizione esaminata dal BfR. Per impostare la temperatura della friggitrice, il riferimento resta il manuale del modello.

Al momento della pulizia, controlla quali utensili e detergenti sono ammessi dal produttore. Se il manuale esclude accessori metallici o abrasivi, usa una spatola adatta e una spugna morbida. Per un cestello con il rivestimento che si sfoglia, verifica con l’assistenza se è previsto un ricambio. Per confrontare due apparecchi, cerca anche il materiale indicato per il ripiano forato o per la griglia su cui poggiano gli alimenti.

Patatine dorate nel cestello della friggitrice

Cosa cambia con un recipiente in vetro

Il recipiente trasparente consente di vedere come procede la cottura, se la struttura dell’apparecchio lascia il cibo in vista. Può aiutare a fermarsi quando le patate sono dorate, prima che si scuriscano. Un contenitore in vetro può fare a meno dell’antiaderente sulla propria superficie, ma vale la pena controllare come sono fatti anche griglia e accessori. In alcuni modelli sono proprio questi componenti a toccare il cibo.

Con il vetro la manutenzione richiede attenzioni diverse. Usa il recipiente previsto per la friggitrice e segui le istruzioni su raffreddamento e lavaggio. Evita di mettere un contenitore ancora caldo sotto l’acqua fredda, perché lo sbalzo termico può danneggiarlo. Se il tuo cestello classico funziona bene e lo usi secondo il manuale, le indicazioni del BfR sul PTFE non offrono un motivo per cambiarlo soltanto per ragioni di salute.

Patatine dorate e tempi di cottura: cosa incide sulla salute

L’EFSA spiega che l’acrilammide può formarsi quando alimenti ricchi di amido cuociono ad alte temperature. Fra gli esempi ci sono patate e prodotti a base di cereali. Il processo dipende anche dall’alimento, dal calore e dal tempo, quindi può avvenire in entrambi i recipienti. La FDA consiglia di cuocere le patate tagliate fino a un giallo dorato, fermandosi prima che diventino marroni.

Per la prossima infornata, parti da tempi e temperatura indicati per l’alimento e controlla il colore verso la fine. Con la vasca di vetro puoi farlo a vista. Con il cestello tradizionale puoi fermare il programma e controllare quando il manuale lo consente. Se stai scegliendo tra i due, il vantaggio pratico del vetro è proprio poter vedere la doratura durante la cottura.