Friggitrice ad aria Xiaomi in super offerta a 51€ su ePRICE (Sconti alla Rovescia)

La friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer di Xiaomi da 3,5 litri è in offerta a 51,24 euro, grazie al 24% di sconto.

Grazie alla Mi Smart Air Fryer di Xiaomi ottieni una cottura più sana, con meno olio e meno grassi. Uno dei suoi principali punti di forza è la grande versatilità, dal momento che può essere usata anche per la preparazione dello yogurt, come essicatore per la frutta, oppure in sostituzione di un forno a microonde o forno elettrico.

Friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer da 3,5 litri in offerta a 51 euro sul sito di ePRICE

L’acquisto di una friggitrice ad aria consente di mangiare cibi sfiziosi con un basso contenuto di grassi. Il modello Mi Smart Air Fryer va però oltre.

Oltre alla frittura infatti, è in grado di far fermentare le verdure, essicare la frutta e scongelare il cibo appena preso dal congelatore. E per venire incontro alle esigenze di tutti, offre fino a 24 ore di cottura: è possibile ad esempio preparare degli ottimi spuntini come carne e frutta disidratate, in aggiunta allo yogurt.

Se poi è la prima volta che si utilizza la friggitrice ad aria, le oltre 100 ricette smart di Xiaomi aiutano anche i principianti a preparare piatti squisiti.

Mi Smart Air Fryer, la friggitrice ad aria di Xiaomi ideale per una famiglia di quattro persone.

