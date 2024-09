Friggitrice ad Aria XXL a quasi metà prezzo: la porti a casa con meno di 70€

Per rivoluzionare il tuo modo di cucinare e seguire un’alimentazione sana, procurati la Friggitrice ad Aria XXL Russell Hobbs! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto bomba del 42%.

Friggitrice ad Aria XXL Russell Hobbs: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria XXL Russell Hobbs si contraddistingue per la Tecnologia Rapid Air che permette all’aria di circolare al suo interno ad una temperatura che può andare fino ad un massimo di 220°C. In questo modo potrai ottenere pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno senza utilizzare olio.

La sua modalità di utilizzo è dvvero semplice ed intuitiva anche grazie ad un segnale acustico che ti avvisa quando la cottura ha raggiunto la metà del ciclo ed è il momento ideale di effettuare uno “shake” del cestello, soprattutto se si tratta di patatine o crocchette.

Inoltre il dispositivo è dotato di un grande display attraverso il quale puoi selezionare una delle 7 funzioni di cottura principali per preparare i tuoi cibi: friggi, griglia, panifica, arrostisci, disidrata, riscaldata e scongela. In questo modo anche chi è alle prime armi potrà sbizzarrirsi con ricette sempre nuove e stupire amici e parenti.

La manuntenzione non è da meno in quanto il cestello rimovibile e la piastra per la doratura sono entrambi lavabili in lavastoviglie senza alcuna preoccupazione.

