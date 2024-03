Friggitrice ad aria XXL da 8 litri: cucini sano e risparmi sull'olio con SOLI 69€

La friggitrice ad aria senza olio da 8 litri è dotata di un design XXL che offre ampio spazio per cucinare porzioni generose di cibo. La finestra trasparente consente di monitorare il cibo durante la cottura senza dover aprire il coperchio, mantenendo la temperatura interna costante.

Il tutto oggi a un prezzo super vantaggioso, ovvero appena 69€ incluse le spedizioni gratuite via Prime. Questo è possibile per via dello sconto del 20% che verrà applicato sul prodotto solo spuntando l’apposito coupon presente sulla pagina del prodotto.

Friggitrice ad aria Aigostar economica ma completissima

Una caratteristica distintiva di questo modello è la finestra di visualizzazione con controllo dell’illuminazione indipendente. Osserva il progresso della tua preparazione senza dover aprire il coperchio, mantenendo la temperatura interna costante per risultati ottimali.

Con 12 funzioni preimpostate, è possibile selezionare facilmente il programma desiderato per una varietà di piatti, rendendo la preparazione del cibo rapida e semplice.

Con una potenza di 1700 watt, la friggitrice raggiunge rapidamente la temperatura desiderata per una cottura uniforme e croccante. La friggitrice ad aria senza olio offre anche la flessibilità di utilizzare il cestino o il cassetto, a seconda delle preferenze personali e del tipo di cibo da cucinare. Questo consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile e di ottenere risultati ottimali in ogni situazione di cottura.

Insomma, a questo punto avrai di certo le idee più chiare, pertanto se stai cercando un modo per preparare pasti deliziosi in modo più sano, la friggitrice ad aria Aigostar da 8Lt è la scelta ideale. Prendilo con soli 69€ da Amazon ti porti a casa e in cucina un apparecchio che trasforma la cottura quotidiana in un’esperienza culinaria straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.