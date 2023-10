Friggitrice ad aria calda con libro di ricette incluso: approfitta dello SCONTO

La Friggitrice ad aria calda Euary è molto capiente, fino a 7,5 Litri, un Air Fryer XXL che include ben 17 Programmi, una potenza di 1700W. Potrai cucinare con essa in modo sano per 6-8 persone, molto comodo e chiaro il display in LED Touch Screen. Incluse anche 32 Ricette Cartacee, così potrai sbizzarrirti tra tante varietà in cucina. Si inserisce bene in tutti gli ambienti domestici, grazie alle dimensioni compatte di 39,7P x 29l x 32,9H cm. Oggi la paghi 75,99 euro grazie allo sconto del 5%!

Friggitrice ad aria calda Euary: le caratteristiche

Partiamo proprio dallo Schermo LED, dallo speciale design smussato per una migliore visione. Rende più accurato il controllo dei tempi e della temperatura rispetto ai forni tradizionali, con un migliore monitoraggio dei tempi di cottura e garantisce una frittura degli alimenti uniforme. Scegli con un solo tocco tra 12 comode funzioni di cottura e l’aiuto di “Euary chef“. Puoi scegliere la temperatura ed il tempo che preferisci per le tue ricette.

La Schermata trasparente con un design ergonomico, ti permette di verificare lo stato del tuo cibo in qualsiasi momento senza dover estrarre il cestino. Riduci al minimo il tempo di cottura e divertiti osservando come cambiano gli ingredienti durante il processo di cottura. Non dovrai quindi aprire la porta, rischiando di inficiare la cottura. Nel pacchetto è incluso un libro di ricette gratuito che consiglia ricette per antipasti, dessert, snack e contorni. Per oltre 30 ricette!

Con questa friggitrice ad aria calda mangerai cibi sani con un gusto migliore grazie alla circolazione a 360° dell’aria calda che riscalda in modo uniforme. Oggi la paghi 75,99 euro grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.