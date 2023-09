Friggitrice ad aria con 11 FUNZIONI diverse: prendila in OFFERTA

La friggitrice ad aria non è solo un “must have” imposto dalle mode partorite dai Social o un modo per emulare i famosi food blogger. E’ un utile elettrodomestico per evitare di mangiare fritti in eccesso o cibo bruciato altamente cancerogeno. Certo, va usata anche essa con moderazione. Bene, se stai pensando di prenderne una, magari per aiutarti nei tuoi intenti di fare la dieta, puoi acquistare la friggitrice ad aria Cosori a soli 149,99 euro in offerta, grazie allo sconto del 17% sul prezzo di partenza! Si tratta di una friggitrice ad aria capiente 12 Litri, funzionante anche come normale forno elettrico, vanta Doppio Riscaldamento, 11 Funzioni Preimpostate diverse, una potenza da 1800W, una temperatura compresa tra 30-220°C e 7 accessori inclusi nella confezione.

Friggitrice ad aria Cosori: tutte le caratteristiche

La friggitrice ad aria Cosori è, al momento della scrittura, la più venduta su Amazon. Parliamo di un accessorio da cucina in grado di soddisfare le esigenze anche delle famiglie più numerose, composte da 5 persone. Arriva infatti a contenere un pollo intero da 1,8 kg e 900 g di patatine fritte. Con una potenza da 1800W, ha innovativa modalità di doppio riscaldamento superiore e inferiore, due regolazioni del vento, temperatura massima di 220 ℃, cottura più uniforme e deliziosa. Vanta altresì 11 funzioni preimpostate, One-touch display chiaro, e una varietà di metodi di cottura diversi. È possibile anche impostare manualmente la temperatura e il timer.

Per chi segue una dieta, farà piacere sapere che offre la possibilità di cucinare il 50% più veloce e l’85% di meno olio rispetto alle friggitrici tradizionali. Nella confezione troverai 7 accessori, lavabili in lavastoviglie. Oltre a 30 ricettari creati dagli chef professionisti di COSORI da leggere sulla app. Facile e veloce da pulire, grazie al vetro a vista + luce interna. I doppi vetri impediscono altresì il surriscaldamento della porta d’ingresso. L’interno è in acciaio inox per ridurre gli odori. Dopo l’acquisto, godrai di una garanzia di 2 anni e un’assistenza clienti cordiale e continua.

Insomma, cosa volere di più? Prepara le tue pietanze in modo sano e pratico per te e tutta la famiglia a soli 149 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.