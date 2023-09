OFFERTA A TEMPO: Friggitrice ad aria Moulinex, lo sconto sta per terminare!

La friggitrice ad aria non è solo un elettrodomestico diventato virale sui Social, ma anche un ottimo alleato per la dieta e per il mangiar sano. Moulinex, azienda leader negli accessori da cucina, ha ideato un ottimo modello che risponde a molte esigenze: di design, di spazio, di cottura. Utile e dilettevole si incrociano così Moulinex EZ401D EasyFry Deluxe, friggitrice ad aria con tante funzioni comode, ora oggetto di un’offerta a tempo che ha ribassato il prezzo del 5%, portandolo a 85,49 euro!

Friggitrice ad aria Moulinex: caratteristiche e offerte

Giusto non soffermarsi solo al prezzo. E allora scopriamo le caratteristiche tecniche e le tante funzioni di questa friggitrice ad aria Moulinex EZ401D EasyFry Deluxe. Partiamo col dire che questo elettrodomestico è stato ideato appositamente per preparazioni leggere e sane. Infatti, senza l’uso di olio, puoi friggere, arrostire, cuocere e grigliare tutti i tuoi piatti preferiti con fino a 6 porzioni disponibili (4,2 L). Puoi goderti una frittura sana con le 4 possibilità di cottura: Friggere, Arrostire, Grigliare e Cuocere. Potrai così preparare tantissimi tipi di ricette: da croccanti pezzi di pollo a muffin con scaglie di cioccolato, passando per patatine fritte fatte in casa fino a gustosi gamberetti. Accontenterai tutti i membri della tua famiglia e farai bella figura nelle grandi occasioni.

Esistono poi 8 modalità preimpostate: Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto. Così potrai cucinare in modo comodo e veloce tutto ciò che vuoi. Prima parlavamo di design: la friggitrice ad aria Moulinex EZ401D EasyFry Deluxe è in un’elegante combinazione nero e acciaio, oltre che molto compatta. Misura infatti 33,8 x 2,78 x 33,3 cm, dunque non occupa molto spazio. Nonostante ciò, è dotata di capacità XL, ideale per preparare pietanze fino a 6 persone. Molto utile infine il selettore di temperatura della friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe che consente di cucinare con una temperatura ad alta precisione tra 80 °C e 200 °C.

Insomma, con la friggitrice ad aria Moulinex EZ401D EasyFry Deluxe porterai a casa un elettrodomestico elegante e multifunzione, facile da pulire, che ti consentirà di seguire una dieta corretta e di fare bella figura in occasioni speciali. Ora lo paghi solo 85,49 euro: ma devi sbrigarti, l’offerta è a tempo!

