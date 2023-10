La friggitrice ad aria al PREZZO più BASSO del WEB!

Nell’era della cucina salutista, la friggitrice ad aria EUARY si distingue per facilità d’uso e un tocco di gusto nella preparazione dei pasti più gustosi. Ora è disponibile a un prezzo ancora più vantaggioso di 75,99€ grazie a uno sconto del 5% offerto da Amazon. Non farti sfuggire l’offerta di oggi!

Ecco la friggitrice ad aria più interessante del web

Con un’ottima capacità di 7,5 litri, ideale per servire da 6 a 8 persone, e una potenza di 1700W, questa friggitrice ad aria è un vero e proprio toccasana per chi ama il cibo leggero, ma non vuole rinunciare al gusto. Il suo schermo LED dal design accattivante non solo aggiunge un tocco di eleganza alla tua cucina, ma facilita anche il controllo dei tempi e delle temperature, garantendo una cottura perfetta e uniforme.

Vuoi più varietà nei tuoi pasti? La EUARY Air Fryer viene fornita con 17 programmi preimpostati, consentendoti di preparare tutto, dagli antipasti ai dessert, con la semplice pressione di un pulsante. Non finisce qui: per ispirare i tuoi pasti, avrai a disposizione 32 ricette gratuite fornite in un libro incluso nel pacchetto, disponibile in cinque lingue, compreso l’italiano.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo dispositivo è la sua finestra trasparente posta sul fronte. Questa caratteristica ti permette di osservare i tuoi alimenti mentre cuociono, evitando di aprire di continuo il cestello di cottura.

Grazie al sistema intelligente di controllo della temperatura e alla tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360°, potrai dire addio all’olio in eccesso e goderti piatti croccanti all’esterno e teneri all’interno. È il compromesso perfetto per chi non vuole rinunciare al sapore pur mantenendo una cottura sana.

Non perdere l’opportunità di migliorare i tuoi piatti con la friggitrice ad aria EUARY. Approfittane ora per un’esperienza di cottura rivoluzionaria a soli 75,99€, e ricorda, il 5% di sconto su Amazon non durerà per sempre! Approfittane subito!