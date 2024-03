Friggitrice De'Longhi: approfitta SUBITO dello SCONTO su Amazon!

Se necessiti di una friggitrice che non ti abbandoni nei momenti più importanti e che soprattutto faccia egregiamente il suo lavoro, Amazon ha in serbo per te un’importante novità. Solo per oggi è in sconto la splendida friggitrice di De’Longhi, marchio estremamente affidabile per quanto riguarda questa tipologia di dispositivi domestici. Lo sconto è dell’8%, che fa abbassare il prezzo a 109,90€.

Friggitrice De’Longhi: un vero e proprio must per la tua cucina

La friggitrice progettata da De’Longhi ha un cestello rotante angolato “Rotofry”, il quale viene ciclicamente immerso all’interno e fuori dall’olio per poter mangiare cibi fritti al punto giusto e sempre croccanti. Inoltre, è dotato di sistema “Easy Clean“, il quale ti permetterà di togliere in maniera semplice e veloce l’olio dalla vasca, lasciandola sempre e comunque pulita grazie al suo sistema antiaderente.

Questa friggitrice risponde in maniera esauriente alla praticità: troviamo un pulsante di apertura automatica del coperchio e il cestello può essere sia alzato che abbassato anche con il coperchio chiuso. In più, questo prodotto ti consente anche di regolare facilmente la temperatura da 150 a 190° grazie al suo pratico termostato che ti consente di scegliere la temperatura corretta in base a ciò che stai cucinando.

Quando mangerai non sentirai affatto quel senso di pesantezza, poiché la quantità di olio da poter utilizzare sarà ridotta del 50% grazie alla nuova tecnologia con il cestello rotante inclinato. La capacità massima di cibo è di 1 kg, mentre dell’olio di 1,2 L. Cosa stai aspettando? Acquista subito con lo sconto dell’8% questa friggitrice, con il prezzo finale che si fissa sui 109,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.