Il punto è questo: i watt indicano la potenza, ma non sempre raccontano quanto costa davvero ogni cottura.

Il primo dato da controllare è la potenza in watt, di solito scritta sull’etichetta o nel manuale della friggitrice ad aria. Nei modelli in commercio i numeri cambiano parecchio. Philips, per esempio, indica 1.400 watt per una Airfryer da 4,1 litri. Cosori riporta 1.725 watt per un modello da 6,2 litri e 1.750 watt per uno da 6,4 litri. Sono esempi legati a prodotti precisi, non valori validi per tutte le friggitrici.

Per capire il consumo elettrico, però, bisogna tradurre quei watt in kilowattora, cioè nei kWh che si leggono anche in bolletta. Il conto è semplice: si dividono i watt per 1.000 e poi si moltiplica per le ore di utilizzo. Una friggitrice da 1.500 watt, quindi 1,5 kW, accesa per mezz’ora arriva a un consumo teorico massimo di 0,75 kWh. Teorico, appunto. È una stima prudente, utile per orientarsi prima di preparare patatine, verdure o pollo.

L’esempio pratico: quanto pesa mezz’ora al giorno per un mese

Se una friggitrice ad aria da 1.500 watt viene usata per 30 minuti al giorno, il calcolo mensile è rapido: 1,5 kW per 0,5 ore, moltiplicato per 30 giorni. Il risultato è 22,5 kWh al mese. Un numero che aiuta a capire, almeno a grandi linee, quanto può incidere l’elettrodomestico sulla bolletta.

Un misuratore di consumo collegato alla presa aiuta a stimare quanta energia usa una friggitrice ad aria in cucina.

Il costo dipende però dalla tariffa elettrica del proprio contratto. Se il prezzo fosse, solo per fare un esempio, di 0,20 euro per kWh, quei 22,5 kWh costerebbero 4,50 euro al mese. In una casa di Milano, Roma o Palermo la cifra può cambiare per fascia oraria, imposte, oneri o condizioni dell’offerta. Per questo il riferimento più sicuro resta la propria bolletta della luce, dove il costo al kWh è indicato nelle voci di dettaglio.

Perché il consumo reale può essere inferiore alla potenza dichiarata

La potenza nominale non vuol dire che l’apparecchio assorba sempre tutta quell’energia dall’inizio alla fine della cottura. La friggitrice scalda l’aria con una resistenza e, quando raggiunge la temperatura scelta, può alternare momenti di accensione e spegnimento per mantenerla stabile. In quelle fasi il consumo effettivo può essere più basso rispetto al massimo calcolato.

Pesano anche la temperatura selezionata, la durata della ricetta, la quantità di cibo nel cestello e l’eventuale preriscaldamento. Cuocere per 15 minuti non è come tenerla accesa un’ora. E una preparazione che richiede più calore può far lavorare la resistenza più a lungo. Chi vuole una misura più precisa può usare un misuratore di consumo elettrico, purché sia compatibile con potenza e voltaggio dell’apparecchio. In alternativa, si può controllare se il produttore pubblica dati su cicli di cottura specifici. Non sempre succede: spesso nelle schede tecniche c’è la potenza, non il consumo per singola ricetta.

Friggitrice ad aria o forno: quando il confronto cambia in base a tempi, porzioni e tariffe

Il confronto tra friggitrice ad aria e forno elettrico non ha una risposta valida per tutti. La friggitrice, avendo una camera più piccola, può cuocere porzioni ridotte in meno tempo rispetto a un forno tradizionale. In questi casi il consumo della singola preparazione può essere più basso. Ma non è automatico, soprattutto se si cucinano quantità maggiori o se l’apparecchio viene usato più volte di seguito.

Per fare un confronto serio bisognerebbe misurare entrambi gli elettrodomestici mentre preparano la stessa quantità di cibo, alla stessa temperatura e con tempi simili. Se non si può fare una prova diretta, la strada più concreta è segnare per qualche giorno i minuti di utilizzo, la potenza del modello e il prezzo del kWh. Con un uso di 15 minuti al giorno su una friggitrice da 1.500 watt, per esempio, il consumo massimo stimato è di 0,375 kWh al giorno, cioè 11,25 kWh in un mese da trenta giorni. Non è quindi un costo fisso: cambia in base all’apparecchio, alle abitudini in cucina e al contratto elettrico di casa.