Friggitrice e forno ad aria Ariete da 11 Litri: 2000 Watt di potenza a PREZZO FOLLE

L’Airy Fryer Oven di Ariete è l’elettrodomestico che trasforma la tua cucina in un laboratorio culinario versatile e sano. Questo forno ad aria calda multifunzione ti consente di preparare una varietà di piatti contemporaneamente, garantendo una cottura con ridotto contenuto di grassi. La sua doppia funzione friggitrice e forno ti consente di avere a portata di mano tutto quello che ti serve per aiutarti in cucina, oggi tra l’altro al modico prezzo di 90€ grazie a Amazon.

Airy Fryer Oven di Ariete, un 2 in 1 micidiale in cucina

Con l’Airy Fryer Oven, goditi una cottura ad aria calda che elimina la necessità di utilizzare olio in eccesso. Ottieni piatti croccanti e gustosi con un ridotto contenuto di grassi, perfetti per soddisfare qualsiasi esigenza nutrizionale.

L’elettrodomestico offre 8 programmi preimpostati per cucinare una vasta gamma di piatti, tra cui patatine fritte, dolci, pesce, pollo allo spiedo, spiedini, carne rossa, pollo e crostacei. Semplicemente seleziona il programma desiderato e lascia che l’Airy Fryer Oven si occupi della cottura.

Grazie al cestello rotante incluso, prepara patatine croccanti per tutta la famiglia utilizzando solo un cucchiaio di olio. Il risultato sarà simile a quello ottenuto con una tradizionale friggitrice ad olio, ma in modo più salutare e senza odori sgradevoli. La tecnologia ad aria dell’Airy Fryer Oven consente di friggere senza l’uso di olio, garantendo una frittura croccante e sana. Inoltre, elimina il fumo e gli odori sgraditi, rendendo l’esperienza di friggere più piacevole e pulita.

La friggitrice ad aria non solo è salutare per te, ma anche per l’ambiente. Non producendo olio esausto, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e rende la tua scelta di cucinare in modo sano ancor più significativa. Oltre alla friggitrice ad aria, l’Airy Fryer Oven funge anche da forno elettrico con la funzione di girarrosto, consentendoti di preparare deliziosi polli allo spiedo per una cena speciale o per stupire gli ospiti.

Approfitta dei suoi 8 programmi preimpostati, della friggitura senza olio e senza fumo e del design multifunzione per trasformare ogni pasto in un’esperienza deliziosa e salutare. Investi nella tua salute e nel tuo gusto culinario con l’Airy Fryer Oven di Ariete, la trovi al prezzo di 90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.