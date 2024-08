Friggitrice Easy Fry & Grill Vision a un prezzo TOP (-10%)

Se ti vuoi assicurare il meglio per dei pasti salutare, belli gustosi ma anche consumando molto meno rispetto a friggitrici tradizionali o forni, puoi portare a casa una buona friggitrice. Il nostro consiglio, oggi, è la super versatile Easy Fry & Grill Vision in sconto del 10%, ad appena 89,99€ invece di 99,99€. Una promo interessante, che può aiutarti a cucinare meglio ma in meno tempo!

Per piatti gustosi a un prezzo shock: Easy Fry & Grill Vision

La Easy Fry & Grill Vision combina le funzioni di friggitrice ad aria e griglia in un unico apparecchio, permettendoti di preparare fritture leggere con poco o senza olio, oltre a grigliate succulente. Grazie alla finestra di monitoraggio, puoi controllare la cottura senza dover aprire il cestello, mantenendo così una temperatura costante e preservando il calore. Con una capacità XL di 4,2L, è perfetta per preparare porzioni generose fino a sei persone, ideale per cene in famiglia o con amici.

La praticità è un altro punto di forza di questa friggitrice ad aria: i suoi componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi. Il touchscreen di precisione ti offre due funzioni manuali e otto programmi automatici per una varietà di piatti, dalle patatine fritte al pollo arrosto, dalla pizza al pesce, fino ai dolci. Inoltre, l’app gratuita ti propone una vasta gamma di ricette facili e gustose per stupire ogni giorno i tuoi cari. Con Easy Fry & Grill Vision 2in1, cucinare in modo sano e delizioso non è mai stato così semplice. Sfrutta lo sconto del 10% su Amazon e non te ne pentirai!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.