Friggitrice in acciaio inox Cecotec a un prezzo imperdibile: ORA risparmi oltre 30 euro!

La Friggitrice Cecotec è completa in acciaio inox CleanFry 3000 2180 W, capienza 3 litri. Il filtro OilClean mantiene l’olio pulito, ed è dotata di un coperchio con finestra di visualizzazione e filtro antiodore. Oggi la puoi prendere con il 32% di sconto, quindi a soli 29,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Friggitrice Cecotec CleanFry 3000: le caratteristiche

Friggitrice di alta gamma con una capacità di 3 litri di olio, perfetta per cucinare per tutta la famiglia una varietà di patatine fritte come patate, pollo o pesce. Include filtro OilCleaner per mantenere l’olio pulito dopo ogni utilizzo. Ha 2180 W di potenza massima per friggere velocemente ed efficienti e ottenere una frittura perfetta in breve tempo. Il cestello e il filtro OilCleaner sono adatti per la pulizia in lavastoviglie.

Elegante design in acciaio inox. Coperchio in acciaio con filtro antiodore per evitare fastidi in cucina. Finestra sul coperchio per controllare perfettamente il processo di frittura. Temperatura regolabile fino a 190 °C per ottenere i migliori risultati nella produzione.

La Friggitrice Cecotec completa in acciaio inox CleanFry 3000 2180 W, capienza 3 litri, oggi la puoi prendere con il 32% di sconto, quindi a soli 29,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.