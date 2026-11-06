Perché hanno portato una friggitrice in un aereo con delle patate per un esperimento

Durante un volo parabolico, in condizioni di microgravità, i ricercatori hanno osservato che cosa succede a olio, vapore e bolle quando viene meno la spinta della gravità terrestre. Il risultato è arrivato da una friggitrice automatica costruita apposta per il test: sì, anche lontano dalla Terra una patata può friggere. E senza diventare un problema di sicurezza per astronauti e tecnici.

Il punto di partenza, spiegano i ricercatori dell’Esa, era un gesto normalissimo sulla Terra. Quando una patatina finisce nell’olio caldo, l’acqua al suo interno evapora, si formano bolle e queste, spinte verso l’alto dalla gravità, si staccano dalla superficie. È proprio questo movimento a permettere all’olio di restare a contatto con la patata e di cuocerla in modo uniforme.

In assenza di gravità, però, nulla era così scontato. Le bolle avrebbero potuto restare incollate alla patata, formando uno strato di vapore capace di separare il cibo dall’olio e fermare la frittura. Una barriera sottile, invisibile, ma decisiva. Per questo l’esperimento non era soltanto una curiosità da cucina: dietro una porzione di patatine fritte nello Spazio c’è un problema vero di fisica dei fluidi, con conseguenze che vanno oltre il menù di bordo.

La friggitrice speciale usata nei voli parabolici

Per mettere alla prova l’idea, l’Agenzia spaziale europea ha costruito una friggitrice speciale automatica, chiusa e controllata, dotata di due videocamere ad alta velocità. Serviva a guardare da vicino il comportamento delle bolle, senza esporre gli operatori ai rischi dell’olio bollente. Una precauzione indispensabile in un ambiente dove tutto, anche una semplice goccia, può muoversi in modo imprevedibile.

Un apparato sigillato per studiare la frittura in microgravità durante voli parabolici, con bolle visibili nell’olio attorno a una patatina.

I test si sono svolti durante un volo parabolico, una manovra usata da anni per ricreare brevi momenti di microgravità. L’aereo sale e scende seguendo una traiettoria precisa; per pochi secondi, nella cabina, persone e strumenti si trovano in condizioni simili a quelle dello Spazio. In quella finestra strettissima i ricercatori hanno immerso le patate nell’olio e avviato le misurazioni. Tutto ripreso, fotogramma dopo fotogramma.

Che cosa hanno rivelato bolle, olio e temperatura

Durante l’esperimento sono state controllate la temperatura dell’olio, quella delle patate e la dinamica delle bolle sulla loro superficie. La domanda era semplice: le bolle sarebbero rimaste ferme oppure sarebbero riuscite a staccarsi? Secondo quanto riferito dall’Esa, si sono staccate.

Non è un dettaglio da poco. Il distacco delle bolle indica che la frittura può andare avanti anche in microgravità, perché l’olio continua a raggiungere la superficie della patata e a trasferire calore. In sostanza, la mancanza della spinta verso l’alto non blocca del tutto il processo. “Oltre a garantire cibi più gustosi agli astronauti, studiare come si frigge il cibo nello Spazio potrebbe portare progressi in diversi ambiti”, ha spiegato John Lioumbas, coordinatore della ricerca, citato dall’Esa. Una frase prudente, ma il senso è chiaro: qui la cucina diventa laboratorio.

Dalle patatine agli astronauti: le applicazioni scientifiche dell’esperimento

La ricaduta più immediata riguarda la vita quotidiana degli equipaggi. Nelle missioni di lunga durata, dalla Stazione spaziale internazionale ai futuri viaggi verso la Luna e Marte, il cibo non è solo nutrimento. Conta per il morale, per le abitudini, per quel poco di normalità che si può portare in orbita. Un piatto caldo, familiare, magari croccante, può avere un peso concreto per chi vive per mesi in spazi chiusi e lontano da casa.

Ma l’interesse scientifico non si ferma al menù degli astronauti. Studiare il comportamento di bolle, olio e vapori in microgravità può aiutare a capire processi simili, dalla bollitura alla gestione dei fluidi nei sistemi spaziali. Lioumbas ha citato anche possibili ricadute sulla produzione di idrogeno da energia solare in microgravità, dove il distacco delle bolle dai materiali è un nodo tecnico importante. Dalle patatine ai sistemi energetici, il salto sembra curioso. Ma nello Spazio anche una frittura può diventare fisica applicata.