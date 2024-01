Friggitrice SMART ad aria da 5Lt a soli 94€: spendi poco, mangi sano e risparmi sull'olio

La Proscenic T22 è una friggitrice ad aria che unisce praticità, tecnologia e salute nella preparazione di una vasta gamma di cibi. Con un design moderno e funzionalità avanzate, questa friggitrice è pensata per semplificare il processo di cottura.

Un ottimo assistente in cucina che tra l’altro costa letteralmente niente su Amazon in rapporto alla sua qualità e utilità, ovvero solo 94€: basta inserire il codice promozionale PROST22Q una volta arrivato alla cassa e verrà applicato uno sconto. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Friggitrice ad aria Proscenic T22: praticità, tecnologia e salute

Una capacità di 5 litri consente di preparare porzioni abbondanti, ideali per famiglie o cene con gli amici. Il controllo tramite App e la compatibilità con Alexa permettono di gestire la friggitrice da remoto, offrendo maggiore flessibilità nella preparazione dei pasti. Il display LED touch fornisce un’interfaccia intuitiva per regolare le impostazioni e monitorare il processo di cottura.

Gli 11 programmi preimpostati semplificano la preparazione di vari piatti, garantendo risultati deliziosi e ben cotti. La friggitrice ad aria Proscenic T22 utilizza la tecnologia di cottura ad aria calda per ottenere cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, riducendo significativamente l’uso di olio. Questo la rende una scelta più salutare rispetto alle tradizionali friggitrici. La bassa emissione di rumore durante il funzionamento contribuisce a un’esperienza di cucina più piacevole, senza disturbi fastidiosi.

Inoltre, il materiale senza BPA e PFOA garantisce la sicurezza alimentare. In conclusione, la Proscenic T22 Friggitrice ad Aria è una scelta eccellente per chi cerca un modo pratico, sano e tecnologicamente avanzato per preparare i pasti. Con un’ampia capacità, funzionalità intelligenti e un design moderno, questa friggitrice si adatta perfettamente a uno stile di vita moderno e attivo. Su Amazon in rapporto alla sua qualità e utilità, ovvero solo 94€. Le spedizioni sono gratis via Prime.

