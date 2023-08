Friggitrice Xiaomi in offerta ad un prezzo WOW (Minimo di Sempre)

Oggi su eBay c’è un’offerta strabiliante sulla friggitrice Xiaomi in offerta a soli 69 euro, con uno sconto pari al 13% rispetto al prezzo di listino originariamente fissato dalla compagnia, e pari a 79 euro.

Una friggitrice per ogni alimento

Partiamo innanzitutto dalla potenza della friggitrice Xiaomi, che si attesta a 1500 W: grazie a questa potrai cuocere tutti gli alimenti che vorrai in men che non si dica, risparmiando un bel po’ di tempo rispetto al forno elettrico, senza considerare poi tutto il risparmio che ne deriva poi a livello delle future bollette dell’energia elettrica che ti arriveranno alla fine del mese.

Il cestello, poi, è completamente rimovibile: puoi dunque rimuoverlo per inserire e riporre gli alimenti al suo interno, per poi inserirlo nuovamente e avviare il tuo programma di cottura, in base alla natura di quel determinato alimento in particolare. Il cestello è davvero capiente, con una capacità di ben 3.5 litri: non avrai dunque problemi per qualsiasi tipologia di alimento, che potrai inserire all’interno senza alcun tipo di ostacolo fisico.

Le dimensioni poi sono davvero contenute, in questo caso: parliamo di 33 centimetri di altezza per 25 centimetri di lunghezza, dimensioni davvero esigue che ti permettono di riporre la tua friggitrice ad aria in qualsiasi angolo della tua cucina, senza andare ad occupare eccessivamente spazio.

La friggitrice Xiaomi è inoltre dotata di un comodissimo schermo LED, da cui potrai facilmente impostare e selezionare il tuo programma di cottura: questo dispositivo è inoltre dotato di un timer, con cui potrai anche selezionare il tempo preciso di cottura, in modo tale da evitare che i tuoi alimenti si cuociano troppo all’interno.

Insomma, con poco più di 60 euro hai la possibilità di portarti a casa un dispositivo che ti consente di cucinare risparmiando un bel po’ sulle bollette: approfittane il prima possibile e acquista la friggitrice Xiaomi cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite.

