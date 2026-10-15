Friggitrici ad aria, i rischi sottovalutati che spaventano gli utenti

Un tema che interessa da vicino chi compra e usa questi apparecchi: c’entrano la sicurezza alimentare, le promesse in etichetta e l’impatto sull’ambiente. Gli esperti dell’associazione lo chiariscono subito: non si tratta di creare allarme su un elettrodomestico usato ogni giorno per patatine, verdure o pollo. Il punto è capire che cosa vogliono dire davvero scritte come “senza PFOA”, “senza BPA” o “PFAS free”. E qui, tra regole europee e materiali diversi, la faccenda è meno lineare di quanto sembri.

I PFAS sono una grande famiglia di sostanze chimiche. Da decenni vengono usati per rendere superfici e materiali antiaderenti, impermeabili o resistenti al calore. In cucina possono trovarsi nei rivestimenti di padelle, griglie e, in alcuni casi, nei cestelli delle friggitrici ad aria. Ma non tutti hanno lo stesso livello di rischio. Tra i composti più discussi ci sono PFOA e PFOS, oggi vietati nell’Unione europea insieme ad altre sostanze simili, perché restano a lungo nell’ambiente e sono collegati, secondo le valutazioni scientifiche disponibili, a possibili effetti sulla salute.

Diverso il discorso per il PTFE, noto come principale componente del Teflon: è un fluoropolimero ancora usato nei rivestimenti antiaderenti ed è considerato stabile nelle normali condizioni domestiche, di solito sotto i 260 gradi.

Il BPA, invece, non è un PFAS. Il bisfenolo A fa parte dei bisfenoli, sostanze impiegate in alcune plastiche e resine, ed è classificato come interferente endocrino e tossico per la riproduzione. Per questo il suo uso nei materiali a contatto con gli alimenti è stato sottoposto a limiti severi. Una scritta come “BPA free”, quindi, riguarda un’altra categoria di sostanze: non dice nulla, da sola, sulla presenza o sull’assenza di PFAS.

Cosa rivelano i test europei sui materiali delle friggitrici ad aria

Secondo quanto riportato da Altroconsumo, alcuni test indipendenti condotti da associazioni europee dei consumatori, tra cui l’olandese Consumentenbond e la francese Que Choisir, hanno esaminato diversi modelli di friggitrici ad aria per verificare la presenza di composti fluorurati nei materiali. Il dato principale, per ora, è rassicurante: i prodotti analizzati rispettano la normativa europea e non contengono PFAS vietati. Le prove, però, hanno fatto emergere anche alcune zone d’ombra.

Cestello e griglia di una friggitrice ad aria: focus sui rivestimenti antiaderenti e sulla sicurezza dei materiali.

Nei cinque modelli valutati nei Paesi Bassi è stata trovata una presenza elevata di fluoro organico totale, un indicatore che può segnalare l’uso di sostanze fluorurate, senza però dire con precisione quali siano e in che quantità. Nei test francesi, invece, è stata confermata la presenza consentita di fluoropolimeri come il PTFE in sei modelli esaminati.

La conclusione resta prudente: i prodotti sono a norma, ma la famiglia dei PFAS comprende migliaia di composti e dimostrarne l’assenza totale non è semplice. Altroconsumo ha annunciato nuove verifiche anche su modelli venduti in Italia. Risultati che, quando arriveranno, potranno chiarire meglio quanto siano diffuse le alternative senza composti fluorurati.

Rischio sanitario reale: quando l’uso domestico è sicuro e quando no

Nell’uso normale, una friggitrice ad aria con rivestimento antiaderente non rappresenta, sulla base delle informazioni disponibili, un rischio immediato per la salute. I materiali destinati al contatto con gli alimenti devono rispettare il Regolamento europeo 1935/2004, che prevede controlli sul passaggio di sostanze nei cibi. Se il cestello è integro e l’apparecchio viene usato seguendo le istruzioni, questo trasferimento è considerato trascurabile.

I problemi possono nascere in altri casi: rivestimenti graffiati, superfici molto consumate, uso scorretto o temperature eccessive. Altroconsumo ricorda che il deterioramento dei rivestimenti può diventare più critico oltre i 300 gradi, una soglia che le friggitrici ad aria domestiche di norma non raggiungono. Ma una griglia rovinata, magari pulita per mesi con spugne abrasive, è un’altra cosa.

“Il problema principale non è l’elettrodomestico in sé, quanto l’impatto ambientale complessivo di queste sostanze e la loro diffusione nella vita quotidiana”, ha spiegato Daniele Caldara, biotecnologo medico citato da Altroconsumo. Il tema, infatti, è l’esposizione complessiva ai PFAS, presenti anche in imballaggi, tessuti tecnici, prodotti idrorepellenti e materiali antimacchia. Una singola fonte pesa poco. Sommate, però, le fonti diventano più importanti.

Come scegliere e usare una friggitrice ad aria riducendo esposizione e impatto ambientale

Chi deve comprare una friggitrice ad aria farebbe bene a leggere le etichette, ma senza fermarsi agli slogan. La dicitura “senza PFOA” indica il rispetto di un divieto già in vigore nell’Unione europea: non è per forza una qualità in più del prodotto. Allo stesso modo, “PFAS free” o “PFC free” sono dichiarazioni volontarie del produttore.

Possono essere utili, certo, ma non sempre sono accompagnate da una certificazione indipendente europea. Esistono modelli con cestelli in vetro temperato o rivestimenti ceramici, presentati come alternative ai classici antiaderenti fluorurati. In alcuni casi sono più pesanti o meno comodi da usare, ma riducono il contatto diretto con rivestimenti che contengono fluoropolimeri. Anche stampi e vaschette compatibili possono aiutare a limitare il contatto tra cibo e cestello.

Poi ci sono le regole di buon senso, spesso le più efficaci: non usare l’apparecchio a vuoto, rispettare la temperatura massima indicata dal produttore, evitare utensili metallici, preferire silicone o legno, sostituire i cestelli molto danneggiati e seguire le istruzioni per il lavaggio. E, quando l’apparecchio funziona bene, tenerlo il più a lungo possibile. Perché il nodo dei PFAS non riguarda solo ciò che finisce nel piatto, ma anche ciò che resta nell’ambiente.