Friggitrici ad aria nuove trovate in aeroporto: puoi comprarle all'asta online da 2 euro

Dentro c’è un po’ di tutto: valigie, vestiti, dispositivi elettronici, ma anche elettrodomestici che di solito non ci si aspetta di trovare in aerostazione. Dopo un anno senza che nessuno ne abbia chiesto la restituzione, questi beni possono essere rimessi in circolo secondo le procedure previste. Ne viene fuori un catalogo curioso, certo, ma anche molto concreto: la fotografia di ciò che resta nei terminal dopo partenze, controlli, corse al gate e lunghe attese.

L’asta telematica di Malpensa resterà aperta fino a venerdì 2 ottobre. Riguarda gli oggetti dimenticati nello scalo varesino, custoditi e catalogati dopo il mancato ritiro da parte dei proprietari. Non è più, come accadeva anni fa, un appuntamento fisico nei capannoni dell’aeroporto, con curiosi in fila e rilanci a voce. Ora si fa tutto online, su canali dedicati e con il supporto di operatori specializzati.

Le basi d’asta cambiano parecchio da lotto a lotto. Si parte da circa 10 euro per i pacchi più semplici, fino ad arrivare a 190 euro per quelli ritenuti di maggior valore. Spesso non si compra un solo oggetto, ma un insieme: trolley, zaini, scatoloni pieni di vestiti, accessori, piccoli apparecchi elettronici. In pratica, chi partecipa si porta a casa un frammento di vita aeroportuale. Con qualche sorpresa dentro.

Friggitrici, microonde e lavatrici portatili: le sorprese finite in catalogo

Tra i pezzi più insoliti dell’asta degli oggetti dimenticati a Malpensa ci sono una friggitrice ad aria, una lavatrice portatile e un forno a microonde ancora imballato. Oggetti ingombranti, lontani dall’idea classica del bagaglio a mano, eppure recuperati negli spazi dello scalo. «Capita di trovare davvero di tutto», è una frase che tra gli addetti ai servizi aeroportuali torna spesso. E non è difficile capirlo: nel giro di pochi metri si passa dalle cuffie wireless alle valigie mai reclamate.

Valigie ed effetti personali catalogati in un deposito aeroportuale, tra elettrodomestici in scatola e accessori da viaggio.

Nel catalogo compaiono anche cuffie musicali, piastre per capelli, smartwatch, orologi, cinture, occhiali e ceste di bigiotteria. Non mancano le stranezze: alcune canne da pesca, un quadro paesaggistico e perfino un trasportino rosso per animali. Poi ci sono i grandi classici da aeroporto, quelli che ormai non stupiscono più: file di trolley neri, zaini tecnici, borse morbide, scatole piene di abiti usati. Oggetti anonimi, almeno finché non si prova a immaginare il viaggio che hanno lasciato a metà.

Dimenticati in aeroporto, poi in deposito: il viaggio degli oggetti non reclamati

Il percorso di un bene smarrito a Malpensa comincia quasi sempre in modo ordinario. Un passeggero dimentica qualcosa ai controlli di sicurezza, in bagno, al bar, vicino a un gate o in sala d’attesa. Il personale lo recupera e lo consegna agli uffici competenti, dove viene registrato e conservato. Da quel momento, il proprietario può farsi avanti attraverso i canali ufficiali dello scalo.

In aeroporto, però, la distinzione è importante. I bagagli persi dopo l’imbarco seguono le procedure del Lost & Found e delle compagnie aeree. Gli oggetti lasciati dentro l’aerostazione, invece, vengono presi in custodia da Sea, la società che gestisce Malpensa. Le regole applicate allo scalo prevedono che il legittimo proprietario abbia dodici mesi per consultare il portale dedicato e chiedere la restituzione. Solo passato questo termine i beni vengono valutati, divisi in lotti e destinati all’asta.

Cosa dicono quegli oggetti sulle nuove abitudini di chi viaggia

L’elenco dei beni messi in vendita racconta anche come stanno cambiando i viaggiatori. Nelle passate edizioni dell’asta di Malpensa finivano sotto i riflettori soprattutto hoverboard, tablet, macchine fotografiche e dispositivi elettronici facili da riconoscere. Oggi il catalogo sembra parlare di spostamenti più pratici, pieni di oggetti quotidiani: asciugacapelli, occhiali, cinture, piccoli apparecchi per la cura personale, elettrodomestici portati magari per un trasferimento o per un rientro a casa.

Non è solo folclore da aeroporto. Dietro una friggitrice ad aria dimenticata, un trolley rimasto sotto una seduta o una scatola mai ripresa dopo i controlli c’è il ritmo spesso confuso dei viaggi: coincidenze strette, famiglie cariche di bagagli, passeggeri che corrono verso il gate, trasferte chiuse in fretta. Alla fine restano gli oggetti. E, per qualche giorno, diventano un’occasione per chi cerca un affare online o vuole semplicemente curiosare tra le tracce lasciate da migliaia di partenze.