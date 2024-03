Frigorifero combinato LG in sconto di 30€ sullo shop ufficiale

Aver in cucina un buon frigorifero, ampio, efficiente e che ti permetta di stipare e mantenere quanto più cibo possibile, è una scelta fondamentale. Specie se hai una famiglia numerosa! Per questo ti consigliamo di portare a casa il fantastico frigorifero combinato LG in sconto di ben 30€ sullo shop ufficiale LG. Al momento, infatti, hai l’occasione di portalo a casa ad appena 699,00€ invece di 729,00€.

Perfetto per conservare qualsiasi cosa tu voglia: frigorifero combinato LG

Dotato del potente compressore Smart Inverter, questo frigorifero non solo garantisce un funzionamento silenzioso, ma assicura anche un notevole risparmio energetico, sottolineando l’impegno di LG per l’affidabilità e la durabilità. Inoltre, con una garanzia straordinaria di 10 anni sul compressore, puoi avere la tranquillità di una durata eccellente!

Il Fresh Converter è una caratteristica innovativa che ti consente di personalizzare la temperatura del cassetto a 0 gradi, garantendo così una conservazione ottimale di carne, pesce e verdure. Non da meno, grazie alla tecnologia Total No Frost LG con colonna Multi Air Flow, la temperatura all’interno del frigorifero rimane uniforme in ogni angolo, preservando la freschezza degli alimenti per un tempo più lungo. Non dovrai più sottostare a cibo mal mantenuto!

Le guarnizioni antibatteriche Bioshield di LG, inoltre, sono un’altra caratteristica distintiva che assicura la massima igiene per i tuoi alimenti. Queste guarnizioni sono ideate appositamente per impedire la formazione di muffe e batteri, garantendo che ciò che finisce sulla tua tavola sia sempre al massimo della freschezza e della sicurezza alimentare.

Con il frigorifero combinato LG Door & Linear Cooling, hai la certezza di acquistare un prodotto all’avanguardia, progettato per soddisfare le esigenze più esigenti e migliorare la tua esperienza quotidiana in cucina. Coniugando prestazioni di alto livello e design elegante, questo frigorifero è la scelta ideale per chi cerca la perfezione in ogni dettaglio. Acquistalo ora finché è in sconto di 30€ sullo shop ufficiale!

