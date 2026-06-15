Frigorifero, sicuramente anche tu hai sbagliato a posizionarlo: c’è solo un modo per risparmiare sull’energia

Molti utenti ignorano un dettaglio che incide sui consumi del frigorifero: il corretto posizionamento. Anche se il dispositivo sembra funzionare, piccoli errori nello spazio lasciato intorno possono aumentare il consumo energetico senza che ce ne accorgiamo.
Molti utenti ignorano un dettaglio che incide sui consumi del frigorifero: il corretto posizionamento. Anche se il dispositivo sembra funzionare, piccoli errori nello spazio lasciato intorno possono aumentare il consumo energetico senza che ce ne accorgiamo.
Silvia Dalia
Pubblicato il 15 giu 2026
Frigorifero, sicuramente anche tu hai sbagliato a posizionarlo: c’è solo un modo per risparmiare sull’energia

Il principio è semplice: il compressore lavora di più quando l’aria calda generata dal condensatore non riesce a circolare liberamente.

Spazio minimo dietro e sopra il frigorifero

Il condensatore, spesso posizionato sul retro o sui lati dell’apparecchio, deve poter liberare il calore generato. Gli esperti raccomandano una distanza minima di circa 5 centimetri dal muro posteriore, anche se alcune marche suggeriscono 8-10 centimetri. Se il frigorifero è inserito in una nicchia, occorre lasciare spazio anche nella parte superiore, sempre almeno 5 centimetri, per garantire un adeguato ricambio dell’aria.

Frigorifero e risparmi – Webnews.it

Per verificare la corretta distanza, basta utilizzare un metro: se lo spazio è insufficiente, spostare gradualmente il frigorifero fino a rispettare le indicazioni consigliate. Questo piccolo accorgimento aiuta a ridurre il carico del compressore e, di conseguenza, i consumi energetici.

Pulizia del condensatore: un gesto che fa risparmiare

Oltre allo spazio, la manutenzione del condensatore è fondamentale. La polvere accumulata può aumentare i consumi fino al 10-15%. Pulirlo è semplice: un aspirapolvere con bocchetta a spazzola o un pennello morbido è sufficiente per rimuovere sporco e polvere. Effettuare questa operazione una o due volte all’anno garantisce efficienza costante e riduce il rischio di malfunzionamenti dovuti al surriscaldamento.

Anche la regolazione della temperatura incide sui consumi. Nel vano frigorifero, il valore ottimale è 4 gradi, mentre nel congelatore deve essere impostato a -18 gradi. Temperature più basse non migliorano la conservazione degli alimenti ma provocano un aumento del consumo energetico, rendendo inefficiente l’utilizzo dell’apparecchio.

Benefici di una corretta manutenzione e posizionamento

Con pochi centimetri di spazio in più e una breve operazione di pulizia, il frigorifero funziona in maniera più efficiente per tutto l’anno. La combinazione di un posizionamento corretto, pulizia del condensatore e impostazione della temperatura contribuisce a ridurre i consumi, preservare la durata del dispositivo e abbassare la bolletta energetica.

Adottare questi accorgimenti non richiede strumenti particolari né interventi complessi: basta un metro, un aspirapolvere e qualche minuto di attenzione. Per chi desidera risparmiare energia senza sacrificare la conservazione degli alimenti, questa semplice pratica rappresenta il modo più efficace per ottimizzare il frigorifero in cucina.

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