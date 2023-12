Frullatore e impastatore Cecotec, con soli 51 euro porti a casa due eccellenti accessori

Cecotec Paprika 1300 vanta 2000 W di potenza, in acciaio inox, ciotola da 3,5 l, 2 velocità, 3 dischi da taglio, 1 lama per tritare e 1 per impastare. Oggi lo porti a casa con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 51,90 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Cecotec Paprika 1300: le caratteristiche

Processore alimentare con motore ad alte prestazioni da 2000 W di potenza per cucinare rapidamente e facilmente, ottenendo un risultato ottimale. Opzione a 2 velocità e una velocità di impulso che consente un maggiore controllo al momento di tritare o frullare il cibo.

Il design del corpo in acciaio inox include una ciotola da 3,5 litri. Dispone di 3 dischi da taglio per schiacciare il cibo o tagliare più velocemente rispetto agli utensili tradizionali. Tra le funzioni offerte dal robot da cucina possiamo trovare una lama per tritare e una lama per impastare, grazie alla quale non sarà necessario usare le mani.

