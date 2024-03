Frullatore Electrolux, bere salutare è possibile ed è anche super economico col maxi sconto Amazon!

Tutti abbiamo in casa un frullatore, ma mica tutti abbiamo in casa un frullatore comodo, versatile e smart come Electrolux E3SB1-4ST! Questo modello proposto da Electrolux ha caratteristiche particolari che lo renderanno un elettrodomestico molto usato, alla faccia di tutti quei frullatori o centrifughe che al solo pensiero di doverle lavare dopo l’uso rimangono chiuse dentro i pensili della cucina! Oggi possiamo comprare questo Electrolux E3SB1-4ST con uno sconto Amazon davvero allettante: MENO 25% sul prezzo più basso recente, da 40 euro possiamo quindi pagarlo 30 euro! Davvero da non perdere questa offerta che vi farà fare della sane bevute all’insegna di tante vitamine che ci fanno bene!

Frullatoni e non solo!

Electrolux E3SB1-4ST è uno Sports Blender, è facile da usare, da pulire e cosa molto interessante una volta frullato tutto quello che abbiamo sottomano il contenitore del frullatore si stacca, si chiude e si porta in giro come se fosse una classica borraccia tanto in uso negli ultimi anni. Per questo è comodo e versatile, è un vero e proprio Sports Blender!

La versatilità è un altro vantaggio chiave di questo Electrolux E3SB1-4ST Sports Blender. Oltre alla preparazione di smoothie e frullati, può essere utilizzato per creare salse, salse, zuppe cremose e molto altro ancora. Possiamo anche triturare il ghiaccio!

Queste ottime capacità di taglio e sminuzzamento è data dalle lame TruFlow e soprattutto dal pulsante touch che a seconda delle pressione le fa ruotare alla velocità che decidiamo noi.

Davvero una bella idea, perfetta per realizzare in mille modi diversi: basta tenere premuto il pulsante per una consistenza più cremosa, oppure premere varie volte per triturare il ghiaccio. Versatile, semplice ed efficace questo Electrolux E3SB1-4ST Sports Blender!

Non solo un semplice frullatore questo Electrolux E3SB1-4ST Sports Blender. Comodo con la sua bottiglia da asporto, versatile e soprattutto scontatissimo! MENO 25% assolutamente da non perdere!

