OFFERTA A TEMPO: il FRULLATORE a IMMERSIONE BRAUN finalmente scontato, fai PRESTO!

Allettante offerta a tempo su Amazon, relativa al Braun MultiQuick 3 Minipimer MQ3025 Spaghetti, frullatore ad immersione dotato di minitritatutto da 350ml. Ma anche di frusta a filo in acciaio inox e bicchiere graduato da 600ml. La potenza è di 700watt, mentre il colore dato da una gradevole combinazione blu/bianco. Ora lo paghi solo 39,90 euro grazie allo sconto del 17%! Al quale puoi aggiungere altre promozioni in vigore su Amazon per pagarlo ancora meno. Con pochi euro porti a casa un fedele e utile alleato in cucina!

Braun MultiQuick 3 Minipimer MQ3025: caratteristiche e prezzo

Il MINIPIMER BRAUN MQ3025 Spaghetti che presentiamo oggi ha tante caratteristiche utili che ti aiuteranno in molte incombenze in cucina: frullare, tagliare, montare, affettare, sminuzzare. Così velocizzerai anche i tempi in cucina. Da non dimenticare che parliamo di un prodotto a firma Braun, storico marchio tedesco che progettata prodotti che siano semplici e intuitivi, giorno dopo giorno, da oltre 100 anni; costruiti per durare.

Il motore da 700watt, progettato per un facile utilizzo e per ottenere risultati senza sforzo grazie anche al dual speed control, così potrai modulare la velocità in base alle tue esigenze. E’ altresì dotato di una lama aggiuntiva che aumenta la superficie di taglio per rotazione, frullando pezzi grandi e ingredienti duri facilmente. Previene gli schizzi e fornisce i ottimi risultati di miscelazione per mantenere pulita la cucina. Ancora, consente di sostituire gli accessori in modo facile e veloce grazie ai due pulsanti posti ai lati del prodotto.

Nella confezione troverai: una frusta a filo in acciaio inox; tritatutto da 350ml per tritare tanti tipi di alimenti diversi in pochi secondi; bicchiere da 600 ml realizzato in plastica senza BPA, quindi per cucinare in modo salubre. Oggi avrai tutto questo a soli 39,90 euro! Ma devi sbrigarti giacché si tratta di una offerta a tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.