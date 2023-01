Fuggi dal Manicomio aguzzando la mente: escape room UNICA

Sei alla ricerca del perfetto gioco da fare con gli amici durante le fredde serate invernali? Aguzzate l’ingegno e cimentatevi in questo gioco da tavolo Fuga dal Manicomio di dV Giochi. Una escape room unica nel suo genere.

Vivi un’avventura originale grazie a questa escape room unica nel suo genere

Sicuramente ti sarai ritrovato più di una volta insieme al tuo gruppo di amici a giocare gli stessi giochi da tavola per la millesima volta perché non riuscite a trovare qualcosa di nuovo e allettante. Oggi quindi ti voglio presentare questa straordinaria avventura, Fuga dal Manicomio. Ti posso garantire personalmente che non riuscirete a staccarvi finché non terminerete tutta la storia.

Questo originalissima escape room è ambienta nel manicomio di Nord Oaks da cui dovranno scappare i nostri cinque protagonisti. Infatti questo gioco comprende le vicende di cinque personaggi divisi in 10 capitoli con storie che si intrecciano e rivelano misteri e curiosità. Potrete giocare da soli o con massimo altri cinque amici con una durata totale di circa 10 ore (su carta).

Risolvete rompicapi ed esplorate ogni angolo del manicomio grazie alle carte da gioco e alle buste che contengono immagini interattive delle stanze piene di enigmi. Se dovreste aver bisogno avrete a disposizione anche i suggerimenti e le soluzioni. Naturalmente il gioco vi arriverà completamente in italiano.

