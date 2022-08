Fujifilm Instax Mini Evo: la macchina istantanea ibrida, finalmente in offerta

Se siete amanti del vintage e vi piace catturare ogni singolo istante della vostra vita, questa offerta che vi mostriamo oggi su Amazon fa proprio per voi. La Fujifilm Instax Mini Evo è una macchina fotografica istantanea ibrida ed è difficilissimo da trovare in offerta su Amazon, anche se di poco. Ibrida perché appunto è una fusione tra una macchinetta digitale compatta standard e una macchinetta istantanea. Oggi è in sconto su Amazon a soli 192,00 €, un piccolo sconto è vero, ma questa è la prima volta che la vediamo in offerta dalla sua uscita sul mercato. Perché secondo noi dovreste acquistarla subito? Ve lo spieghiamo di seguito.

Fujifilm Instax Mini Evo: la camera indispensabile per i vostri viaggi

Come accennato poco fa, questa macchinetta vi consente di scattare delle foto istantaneamente. Al suo interno si possono inserire le cartucce per la stampa delle foto. Vi mettiamo qui di seguito il link per mostrarvi quali sono le cartucce di ricambio compatibili attualmente in offerta su Amazon: clicca qui. La Fujifilm Instax Mini Evo essendo una macchinetta ibrida vi consente anche di memorizzare le foto che scattate, nella memoria interna. In questo modo potete andare a decidere quali foto volete stampare per non sprecare stampe con foto che non vi piacciono. Infatti, poter settare le varie impostazioni di fotografia e poter riguardare gli scatti sul piccolo schermo, è una comodità che le altre macchinette istantanee non hanno.

Potete anche collegare la macchinetta al vostro smartphone tramite l’app dedicata. Da questa app, tra le altre cose, potete decidere di stampare delle fotografie che avete sul vostro smartphone. Una feature che sicuramente non è necessaria, ma che è stata molto apprezzata lo stesso. E poi ricordiamoci che Fujifilm, è tra i migliori marchi al mondo Per quanto riguarda la fotografia. Quindi tutti gli scatti che farete tramite la Fujifilm Instax Mini Evo saranno bellissimi. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e questa macchinetta sarà vostra a soli 192,00 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.