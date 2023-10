Stampa le tue foto e rendi indelebili i tuoi ricordi con questa Fujifilm

Fujifilm è un marchio giapponese storico leader nel settore fotografico e ottico, (ma anche biomedico, biotecnologico e chimico), che si inventa sempre nuove diavolerie per dare nuova luce ai nostri ricordi. Come questa Fujifilm instax mini Link 2, in un candido colore Clay White, utile per stampare in modo istantaneo le nostre foto digitali e rendere così i ricordi immortalati proprio come si faceva una volta. Potrai far emozionare i tuoi nonni, ma anche far conoscere alle nuove generazioni cos’erano le foto stampate. E anche possibile modificarle con effetti divertenti o nostalgici. Si associa velocemente al tuo telefono per poi stampare ciò che vuoi. Oggi la paghi solo 119 euro grazie allo sconto dell’8%!

Fujifilm instax mini Link 2: caratteristiche

Instax mini Link 2 di Fujifilm è la stampante per smartphone per liberare la creatività e scattare istanti memorabili delle dimensioni di una carta di credito. Puoi così sprigionare o far sprigionare la fantasia: prendi una foto o cattura un frame da un video e aggiungi cornici, filtri, scritte e stickers. Dai festival, ai compleanni, ai viaggi, massima qualità delle immagini grazie alla modalità instax-Natural per un look classico o instax-Rich per una resa cromatica brillante e foto sempre al top.

Seleziona lo scatto preferito, connettiti in modalità wireless e stampa facilmente ovunque ti trovi e da ogni tipo di smartphone per stampare gli istanti più belli della tua vita. Piccola, leggera e rifinita con una texture rigata, instax mini Link 2 offre un design minimale che spetterà a te arricchire con la tua personalità: match test, QR code e molte altre funzionalità ti aspettano.

