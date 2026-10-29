Funzione aggiuntiva per il pulsante su WhatsApp

La funzione è comparsa nelle versioni beta per iOS e Android e, secondo quanto riportato da WABetaInfo e ripreso dal sito olandese iPhoned, è già in prova nell’app di Meta. Per ora, però, non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio a tutti gli utenti.

La novità riguarda il pulsante più usato di WhatsApp: il tasto verde con cui si inviano messaggi nelle chat private e nei gruppi. Finora funzionava in modo semplice: un tocco e il messaggio partiva. Con la versione in prova, invece, una pressione prolungata sul tasto di invio aprirà un menu per scegliere giorno e ora dell’invio.

Il meccanismo, almeno da quanto emerge dalla beta descritta da WABetaInfo, è piuttosto immediato. Si scrive il messaggio, si tiene premuto il pulsante verde e compare una schermata con calendario e orario. Da lì si decide quando farlo partire. Una piccola aggiunta, ma utile nella vita di tutti i giorni: dagli auguri di compleanno ai promemoria di lavoro, fino ai messaggi da inviare la mattina senza disturbare qualcuno la sera prima.

La funzione esiste già da tempo su app concorrenti come Telegram ed era tra le richieste più frequenti degli utenti di WhatsApp. Meta arriva più tardi, ma sembra voler inserire l’opzione nel punto più naturale della chat: proprio sul tasto di invio, senza nasconderla in menu secondari.

Messaggi programmati: minimo 10 minuti, massimo due settimane

La programmazione dei messaggi WhatsApp avrà limiti precisi. Stando alle prime informazioni, non si potrà impostare un invio a pochi secondi di distanza. Il tempo minimo sarà di 10 minuti dal momento in cui si prepara il messaggio.

Uno smartphone mostra una chat con opzioni di data e ora, a suggerire l’invio programmato dei messaggi dal tasto di invio.

C’è anche un limite massimo: due settimane. In pratica, un messaggio potrà essere scritto oggi e inviato entro quattordici giorni, non oltre. Una scelta che sembra pensata per evitare lunghe liste di contenuti lasciati in sospeso e per tenere la funzione legata a esigenze pratiche, di breve periodo.

Nella beta si possono programmare testi, foto e video, ma non tutto è già previsto. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe ancora possibile pianificare l’invio di messaggi con più foto o più video insieme. Potrebbe essere solo un limite della fase di test. Al momento, però, Meta non ha dato indicazioni pubbliche su eventuali estensioni.

Chat private e gruppi: cosa vedranno gli altri e cosa resterà nascosto

Un punto importante riguarda la visibilità dei messaggi programmati. Quando un utente prepara un invio futuro, nella conversazione comparirà un avviso, ma solo per chi ha programmato il messaggio. Il destinatario non vedrà nulla in anticipo: riceverà il contenuto all’orario scelto, come se fosse stato inviato in quel preciso momento.

Nelle impostazioni della chat dovrebbe comparire anche una nuova sezione dedicata ai messaggi pianificati. Servirà per controllare, modificare o cancellare ciò che è stato già preparato. Un dettaglio pratico, soprattutto nelle chat di lavoro o nei gruppi familiari, dove le comunicazioni si accumulano in fretta.

Nei gruppi WhatsApp, però, ci sarà una regola in più. Se un messaggio viene programmato quando alcuni membri sono già presenti, quel contenuto sarà visibile solo a loro al momento dell’invio. I nuovi partecipanti aggiunti dopo la programmazione non dovrebbero riceverlo, anche se faranno parte del gruppo quando il messaggio verrà pubblicato. Una scelta legata alla gestione della cronologia e alla privacy delle conversazioni, ma da ricordare.

Test su iOS e Android: quando arriverà l’aggiornamento per tutti

La funzione è in prova sia su WhatsApp per iOS sia su WhatsApp per Android, secondo le fonti specializzate che seguono le versioni beta dell’app. Questo lascia pensare a un rilascio per entrambi i sistemi operativi, senza precedenze nette per uno dei due.

Per ora, però, manca una data ufficiale. Le novità viste nelle beta di WhatsApp a volte arrivano dopo poche settimane. In altri casi restano in prova più a lungo, vengono ritoccate o rinviate. Dipende dai test, dalla stabilità della funzione e dalle scelte finali della piattaforma.

Per gli utenti, salvo cambiamenti, non serviranno app esterne né passaggi complicati. Quando l’aggiornamento sarà disponibile, la programmazione dei messaggi dovrebbe comparire direttamente dentro la chat, collegata al tasto verde di invio. Un gesto diverso, una pressione più lunga. E il messaggio partirà da solo, all’ora scelta.