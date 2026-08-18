La funzione segreta delle chiavi dell'auto che tutti ignorano, ti fa raffreddare la vettura prima che entri

Nelle giornate di caldo forte, molti automobilisti hanno già in tasca un modo semplice per raffreddare l’auto prima ancora di aprire la portiera: una funzione poco conosciuta della chiave. Basta tenere premuto il tasto di apertura e, sui modelli che la prevedono, scendono finestrini e talvolta tettuccio. Così l’aria rovente accumulata nell’abitacolo comincia a uscire mentre si raggiunge la vettura.

Un dettaglio utile, presente su molte auto recenti e anche su parecchie meno nuove, ma spesso ignorato perché può essere disattivato nei menu o chiamato in modo diverso da un marchio all’altro. D’estate, quando una macchina lasciata al sole diventa un forno, anche un minuto di ricambio d’aria può cambiare la partenza. Non è un trucco da officina: è una normale funzione di comfort prevista dai costruttori.

Il pulsante nascosto: così apri finestrini e tettuccio prima di salire

La chiamano apertura comfort e, su molte auto, funziona più o meno allo stesso modo: si punta la chiave telecomando verso la vettura e si tiene premuto per qualche secondo il tasto di sblocco. Se il sistema è attivo, i finestrini elettrici cominciano ad abbassarsi tutti insieme.

Su alcuni modelli si apre anche il tettuccio panoramico o il tetto apribile. Tutto questo prima ancora di toccare la maniglia. Può succedere mentre si esce dal supermercato con le buste in mano, o attraversando il parcheggio alle tre del pomeriggio, quando l’asfalto ribolle e l’abitacolo sembra irrespirabile.

Il vantaggio è molto concreto: l’aria calda esce mentre il conducente si avvicina all’auto. Non serve arrivare, spalancare tutte le portiere e infilarsi subito in un ambiente bollente. In molti casi il sistema lavora anche al contrario: tenendo premuto il tasto di chiusura, i vetri dell’auto risalgono da soli. C’è chi lo usa da anni e chi lo scopre per caso, magari pensando a un guasto. “Credevo fosse un difetto del telecomando”, capita di sentire in officina. Invece no: è una funzione prevista.

Arieggiare subito batte l’aria condizionata nei primi minuti

Secondo l’ADAC, l’automobile club tedesco, con più di 30 gradi all’esterno l’interno di un’auto parcheggiata al sole può arrivare anche intorno ai 60 gradi. In quelle condizioni, salire e accendere subito la climatizzazione non sempre basta, almeno nei primi minuti. L’impianto deve fare i conti con aria già bollente, sedili roventi, plancia calda e superfici che continuano a rilasciare calore. Prima si cambia l’aria, meglio lavora tutto il resto.

Aprire i finestrini prima di partire aiuta proprio per questo: l’aria interna, spesso molto più calda di quella esterna, viene buttata fuori e sostituita rapidamente. Bastano pochi istanti, meglio ancora se per qualche secondo si aprono anche le portiere. Poi si accende l’aria condizionata, si chiudono i vetri e si imposta una temperatura sensata.

L’obiettivo non è trasformare l’auto in una stanza fresca, ma evitare lo shock iniziale. Caldo e disidratazione, ricordano gli esperti di sicurezza stradale, possono ridurre attenzione e concentrazione alla guida. Partire più lucidi conta più di qualche secondo guadagnato.

Dove trovare la funzione nei menu di bordo e cosa cambia tra i marchi

Il motivo per cui tanti automobilisti non la conoscono è semplice: la funzione della chiave auto non sempre è attiva di serie. A volte è nascosta tra le impostazioni del sistema di bordo. Sui modelli più recenti si trova di solito nel menu veicolo, tra porte, finestrini, chiusura centralizzata o comfort. Il nome però cambia da marchio a marchio. Ed è lì che iniziano le ricerche infinite sullo schermo dell’infotainment, magari fermi in garage con il libretto di uso e manutenzione aperto sul sedile.

Nel gruppo Volkswagen, quindi anche su molti modelli Audi, Seat, Cupra e Škoda, si parla spesso di apertura comfort o chiusura comfort. Su BMW e Mini può comparire come comfort opening o comando comfort, con attivazione tramite pressione prolungata del tasto di sblocco, spesso per circa due secondi.

Mercedes-Benz usa in diversi manuali la formula apertura estiva o chiusura comfort. Su Ford si trova come apertura globale o chiusura globale, mentre su Opel ricorrono diciture legate alla chiusura comfort o agli alzacristalli comfort. Tra modelli, anni di produzione e allestimenti le differenze restano possibili. Per questo il riferimento più sicuro resta sempre il manuale della vettura, oppure il menu impostazioni controllato a quadro acceso.

Aperture involontarie: attenzione a furti, pioggia e assicurazione

La comodità, però, ha anche un lato meno piacevole. Se la chiave dell’auto resta in tasca, in una borsa piena o schiacciata sotto altri oggetti, il tasto di apertura può essere premuto senza accorgersene. Succede sedendosi al bar, entrando in casa, piegandosi per raccogliere qualcosa. Se l’auto è parcheggiata sotto una finestra, magari si nota subito. Se invece è in strada, dietro l’angolo, i finestrini aperti possono restare giù per minuti o anche per ore. Con il sole è un fastidio. Con un temporale improvviso, molto peggio.

Poi c’è la sicurezza. Un’auto lasciata con i vetri abbassati può attirare furti, danneggiamenti o intrusioni, soprattutto in parcheggi isolati, aree di servizio e zone poco illuminate. E se spariscono oggetti dall’abitacolo, la copertura assicurativa potrebbe non intervenire se viene contestata una mancata custodia del veicolo.

Le condizioni cambiano da polizza a polizza, ma il principio resta semplice: meglio usare la funzione quando l’auto è a vista e solo per il tempo necessario ad arieggiare. Un minuto prima di salire, non mezz’ora prima. Così resta quello che deve essere: un aiuto pratico contro il caldo, non una distrazione costosa.