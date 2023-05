FUORI SERVIZIO: 10 promozioni PAZZESCHE che manderanno Amazon in TILT

Amazon è noto per le sue promozioni irresistibili che ci fanno venire voglia di fare shopping senza sosta. Ma cosa succederebbe se il sito lanciasse 10 promozioni ancora più pazze del solito? Promozioni talmente incredibili da mandare Amazon stesso in tilt? Sarebbe un sogno diventato realtà per tutti i clienti avidi di risparmio. In questo articolo vi segnaliamo alcune promozioni pazzesche che potrebbero letteralmente far impazzire il gigante dell’e-commerce. Preparati a scoprire offerte che ti faranno gridare di gioia e portafoglio alla mano!

Tablet 10” con Android 11: il prezzo è irrisorio

Da alcune recenti ricerche internazionali è emerso che quasi la metà degli adulti si sente rilassata trascorrendo il poco tempo a disposizione guardando una serie o un film, ascoltando musica o un podcast o facendo esercizio. Anche fuori casa. E il tablet Happybe 1001 è proprio ciò che fa al caso tuo, a maggior ragione oggi che Amazon te lo fa prendere a soli 69€ con una mega offerta. Una cifra talmente bassa che spesso non ci compri nemmeno un tablet da 8”. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Oral-B Advance Power : igiene orale a prezzo super

Il tuo nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante, oggi ti costa appena quanto una pizza Capricciosa? Non ci credi? Allora vai su Amazon seguendo questo link e prendilo a soli 10€, invece che 29,99€, con un risparmio totale di ben 20€. Si tratta dell’ottimo Oral-B Advance Power, con testina sostituibile e spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Prime.

Xiaomi Redmi Note 10 5G, super prezzo Amazon

Sei libero di non crederci ma in questo preciso istante lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, versione italiana con due anni di garanzia, dal taglio da 4GB+128GB nella colorazione Nighttime Blue, con ampia batteria da 5000 mAh è in super offerta su Amazon a soli 176€ e con le spedizioni gratuite. Proprio così, non lasciarti sfuggire questa occasione.

Una microSD REGALATA su Amazon

Torna in offerta la sensazionale microSD da 128GB ultraveloce di Kingston, che scende ancora di più di prezzo. Da comprare prima di subito a soli 9 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento la puoi fare tua col 42% di sconto. Non stiamo scherzando. Regalati una scheda velocissima Classe 10 con adattatore SD incluso a un prezzo a dir poco ridicolo. In più la spedizione è veloce e gratuita con Prime.

Lettore di schede SD/TF/CF/MS di Beikell

Il lettore di schede SD/TF/CF/MS di Beikell è un dispositivo versatile che offre la possibilità di leggere e trasferire dati da diverse tipologie di schede di memoria. Questo adattatore 4 in 1 è dotato di due connettori, USB e USB-C, per garantire la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer, laptop, tablet e smartphone. Approfitta allora dell’offerta su Amazon per assicurarti questo utilissimo gadget a soli 10€, grazie allo sconto del 20%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Altre offerte:

Fitbit Versa 3 – Smartwatch per benessere e forma fisica con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, GPS integrato, Livello di Recupero Giornaliero e durata della batteria oltre 6 giorni

€ 129,00 sconto del 44%;

per benessere e forma fisica con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, GPS integrato, Livello di Recupero Giornaliero e durata della batteria oltre 6 giorni sconto del 44%; Rowenta IS3420 Pro Style Ferro da Stiro Verticale , 1700W, 1,5ml, Getto Vapore Regolabile, Stiratrice Verticale Senza Asse da Stiro, Piastra in Acciaio Inox, Sistema Anticalcare e Punta di Precisione [Classe di efficienza energetica A+] € 118,99 sconto del 50%;

, 1700W, 1,5ml, Getto Vapore Regolabile, Stiratrice Verticale Senza Asse da Stiro, Piastra in Acciaio Inox, Sistema Anticalcare e Punta di Precisione [Classe di efficienza energetica A+] sconto del 50%; ASUS ROG Strix G16 , Notebook 16″ FHD Anti-Glare, 165Hz, Intel Core 13ma gen i7-13650HX, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Windows 11 Home, Grigio € 1.599,00 sconto del 18%;

, Notebook 16″ FHD Anti-Glare, 165Hz, Intel Core 13ma gen i7-13650HX, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, Grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Windows 11 Home, Grigio sconto del 18%; Faretto LED da Cantiere 100W , HYCHIKA Faro LED Portatile 12000LM 6500K, 2 Luminosità Regolabile, IP65 Impermeabile, Cavo 5M, Rotazione 360°, con Staffa Pieghevole, Faretto Lavoro per Esterno, Interno [Classe di efficienza energetica A++] € 35,00 sconto del 24% + coupon 30%

, HYCHIKA Faro LED Portatile 12000LM 6500K, 2 Luminosità Regolabile, IP65 Impermeabile, Cavo 5M, Rotazione 360°, con Staffa Pieghevole, Faretto Lavoro per Esterno, Interno [Classe di efficienza energetica A++] sconto del 24% + coupon 30% Razer Seiren Mini – USB Microfono a condensatore da streaming ultra-compatto (Schema di rilevamento supercardioide, Solido supporto inclinabile, Supporto antiurto integrato) Nero € 39,99 sconto del 33%.

