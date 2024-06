FUORI TUTTO Bosch: attrezzi da GIARDINO a prezzi FOLLI su Amazon

Per prenderti cura del tuo giardino, Bosch offre una serie di attrezzi innovativi per svolgere con facilità qualsiasi operazione, dalla pulizia al taglio passando per la cura del prato e degli alberi. Oggi su Amazon hai a disposizione una serie versatilissima di articoli Bosch Home and Garden in offerta speciale quindi a prezzi davvero stracciati. Approfittane il prima possibile per avere un giardino sempre al top!

Gli attrezzi Bosch da giardino in offerta su Amazon

Ecco per te una selezione di attrezzi Bosch da giardino da sfruttare per operazioni di qualsiasi tipo e che oggi trovi su Amazon a prezzi super scontati. Cogli queste occasioni al volo, sono a tempo limitato!

Bosch Motosega Elettrosega Svettatoio

La Bosch Motosega Elettrosega Svettatoio ha un’asta telescopica ched consente un ampio raggio d’azione, consentendo all’utilizzatore di rimanere in posizione sicura a livello del terreno. Oggi è disponibile a soli 190 euro con uno sconto del 17%.

Bosch Soffiatore/aspiratore elettrico

Bosch Soffiatore/aspiratore elettrico è un utensile 3 in 1 che consente di soffiare, aspirare e triturare foglie e residui di giardinaggio. Oggi è disponibile a soli 112 euro con uno sconto del 25%.

Bosch Cesoie da giardinaggio EasyShear

Bosch Cesoie da giardinaggio EasyShear sono in grado sia di potare che di modellare le estremità degli arbusti e del prato. Oggi sono disponibili a soli 63 euro con uno sconto dell’8%.

Bosch Tagliabordi a batteria EasyGrassCut

Bosch Tagliabordi a batteria EasyGrassCut ha un design leggero e un motore potente per lavorare in modo semplice e senza sforzi. Oggi è disponibile a soli 85 euro con uno sconto dell’11%.

Bosch Fresatrice

La Bosch Fresatrice ha un potente motore da 1200 Watt per le applicazioni più impegnative in qualsiasi tipo di legno. Oggi è disponibile a 119 euro con uno sconto del 13%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.