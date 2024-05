FUORI TUTTO eBay: articoli da GIARDINO in PROMO SPECIALE

Con l’estate alle porte, preparati a rilassarti al meglio nel tuo giardino grazie alle super offerte lanciate oggi da eBay! Approfittando del codice promo PSPRMAY24 potrai acquistare tantissimi articoli versatili e super efficienti a prezzi minimi. Le promozioni sono valide ancora per pochissimi giorni quindi approfittane il prima possibile!

Gli articoli da giardino in offerta su eBay

Ecco una selezione di articoli che questa estate non possono mancare nel tuo giardino. Oggi li trovi su eBay in promozione speciale e quindi a prezzi stracciati: non farteli scappare!

2 Lettini prendisole professionali in alluminio Santorini

Questi 2 Lettini prendisole professionali in alluminio Santorini hanno una superficie in textilene che garantisce il massimo del piacere e della traspirabilità. Oggi sono disponibili a soli 134 euro.

Dondolo da Giardino a 3 Posti

Questo Dondolo da Giardino a 3 Posti è verniciato a polvere antiruggine, con imbottitura del cuscino di seduta sfoderabile per un maggiore confort. Oggi è disponibile a 75 euro.

Amaca da giardino con supporto in legno

L’Amaca da giardino con supporto in legno è progettata con un design ad arco che crea una forma dimanica. Oggi è disponibile a soli 144 euro.

Piscina Intex rettangolare

La Piscina Intex rettangolare possiede paletti in acciaio trattato resistenti alla ruggine e alla corrosione. Oggi è disponibile a soli 152 euro.

Bestway Piscina Steel Pro

La Bestway Piscina Steel Pro è facile e veloce da montare per rinfrescarsi in giardino ogni volta che si vuole. Oggi è disponibile a soli 102 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.