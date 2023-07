FUORI TUTTO eBay: il meglio di elettronica ed elettrodomestici a prezzi da CHIUSURA NEGOZIO

Con le promozioni che offre eBay in questi minuti, ci sono fantastiche offerte su diversi prodotti tecnologici. Tra questi smartphone, tablet, auricolari, ma anche console, PC, notebook, purificatori d’aria e climatizzatori. Durante questa promozione potrai trovare una vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi convenienti, anche tra i ricondizionati.

eBay, elettronica ed elettrodomestici in super offerta

Tra i prodotti in sconto, si possono trovare come scritto prima sia elettrodomestici che gadget per la casa smart o dispositivi mobile. Proprio perché la vetrina degli sconti di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare.

Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano anche il prezzo di listino, così potete farvi un’idea del risparmio e dello sconto.

Apple iPhone 14 5G 128GB Nuovo Originale Smartphone NERO Midnight EUR 739,90 Ultimo prezzo – EUR 809,90 | 9% DI SCONTO Spedizione gratis

Electrolux Frigocongelatore TwinTech TotalNoFrost LNT5MF36W0 EUR 549,99 Spedizione gratis Ricondizionato EEK D

Dyson Pure Cool Purificatore EUR 349,00 Ultimo prezzo – EUR 399,00 | 13% DI SCONTO Spedizione gratis

Epilatore Braun Silk-épil 9 -710 Wet & Dry EUR 99,90 Spedizione gratis

TV TCL 50P638 50 “ Ultra HD 4K Smart HDR Google TV EUR 269,00 Ultimo prezzo – EUR 299,00 | 10% DI SCONTO Spedizione gratis

APPLE IPHONE 11 RICONDIZIONATO 64 128 256GB ECCELLENTE BIANCO NERO ROSSO VERDE EUR 339,00 Spedizione gratis Ricondizionato

Condizionatore portatile Deumidificatore 7000 Btu Akai ACP730KJ EUR 189,00 Spedizione gratis EEK A

SONY CONSOLE PS5 STANDARD EDITION – PLAYSTATION 5 DISCO – 825GB – ITA – WHITE EUR 429,00 (EUR 429,00/Unità) (EUR 429,00/Unità) Spedizione gratis

Robot Aspirapolvere iRobot Roomba i6 senza fili RICONDIZIONATO 1 anno garanzia EUR 299,00 Spedizione gratis Ricondizionato

Frigorifero Bosch KGN86AIDR Serie 6 Combinato Classe D 86 cm No frost Acciaio EUR 999,90 Ultimo prezzo – EUR 1.137,99 | 12% DI SCONTO Spedizione gratis EEK A

Visto quante belle occasioni? Pensate, queste sono solo una minima parte di quello che vi aspetta visitando questa pagina. Correte, prima che molti di questi prodotti vadano esauriti vista l’alta mole di richieste.