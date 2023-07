FUORI TUTTO GARMIN: gli smartwatch di classe con sconti che ti faranno dire WOW!

Garmin è un’azienda che sviluppa tecnologie di aviazione e commerciali per GPS, ma che è conosciutissima al grande pubblico per quella linea di prodotti concepiti essenzialmente per la vita all’aperto, e quindi per consentire ai suoi clienti di sfruttare al meglio il tempo a loro disposizione per vivere le proprie passioni al 100%. In quest’ottica molto apprezzati sono i suoi smartwatch, progettati per essere fuori dagli schemi, sfidare gli elementi e resistere più a lungo.

Garmin, smartwatch top di gamma in offerta su Amazon

Un regalo perfetto da farsi o da fare a una persona speciale, magari approfittando del fatto che su Amazon ce ne sono in offerta. In tal senso abbiamo pensato di darvi una mano selezionando per voi quelli che a nostro giudizio sono i migliori smartwatch Garmin in promozione sul noto sito di e-commerce. Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime.

Garmin Instinct Solar

Il primo della lista ha un prezzo piuttosto vantaggioso nelle colorazioni Sunburst o Flame Red, visto che si trova in offerta a soli 289€, ovverosia il 28% in meno sul prezzo di listino. Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime.

Garmin Instinct Solar Cloudbreak – Surf Edition

Il dispositivo è costruito con materiale di altissima qualità, ma soprattutto testata per durare nel tempo e in ogni ambiente. Nella colorazione Cloudbreak, Surf Edition, si trova in offerta a soli 295€, il 34% in meno rispetto al pezzo di listino di 449,09€. Le spedizioni sono sicure rapide e gratuite gestite da Prime, e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Garmin Swim 2

Questo modello è invece più adatto per il nuoto in piscina e in acque libere con autonomia di 7 giorni in modalità smartwatch, 72 ore in modalità piscina e 13 ore in modalità GPS, che è integrato. Grazie a quest’ultimo puoi allenarti in ogni specchio d’acqua, dal mare ai laghi fin anche i fiumi. Oggi è scontato del 20%.

Garmin Lily Sport

Questo elegante smartwatch presenta una cassa da 34 mm che racchiude un quadrante decorato ed elegante, basta un tocco o un movimento del polso per visualizzare i dati sul display touchscreen. Scegli tra uno stile classico e sport, disponibili in vari colori (noi abbiamo scelto questo bel violetto a 179€) e componenti e con diverse opzioni di cinturino intercambiabile, pelle o silicone e scontati del 20%.

Garmin Venu Sq Music

Oltre che per monitorare il tu stato di salute, questo modello rispetto agli altri ha una funzione ad hoc per la musica. In pratica ti consente di avere le tue canzoni e le tue playlist preferite direttamente sul tuo orologio. Oggi è scontato del 31%.

Altre offerte:

Allora, trovato qualcosa? Se tra questi modelli non ce n’è nessuno di vostro gradimento, date allora un’occhiata alla pagina Amazon dedicata ai prodotti Garmin in offerta. Il link è qui in basso.

