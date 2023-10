FUORITUTTO Amazon: Jabra Elite 7 Pro al prezzo più basso di sempre (119€)

Su Amazon puoi acquistare gli auricolari Jabra Elite 7 Pro in offerta a 119,99 euro, il prezzo più basso di sempre mai registrato sul marketplace più famoso al mondo. Merito del 40% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 199,99, con un risparmio dunque di 80 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se sei un utente Prime benefici sia delle spese di spedizione gratuite sia della consegna ultra veloce.

Jabra Elite 7 Pro in sconto del 40% su Amazon

Gli Elite 7 Pro sono ottimi auricolari true wireless, in particolare per tutti quegli utenti che sono spesso impegnati in conversazioni telefoniche.

Infatti il fiore all’occhiello delle cuffie Jabra sono i microfoni, grazie alla nuova tecnologia MultiSensor Voice, in grado di unire i dati raccolti dal sensore osseo (Voice Pick Up) all’audio catturato dai 4 microfoni.

Tutto questo si traduce in chiamate nitide qualunque sia la tua posizione o attività del momento: che tu sia in mezzo al traffico, camminando o correndo contro vento oppure pedalando in bici, riuscirai a sentire alla perfezione l’altra persona (e viceversa).

Ottima anche l’autonomia: con una sola carica riuscirai a fare fino a 8 ore con la cancellazione attiva del rumore, mentre se usi la custodia di ricarica (inclusa nella confezione) potrai ottenere un’autonomia fino a 30 ore.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sugli auricolari Jabra Elite 7 Pro, per beneficiare del maxi sconto del 40% e risparmiare qualcosa come 80 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è gratuita per tutti gli utenti Prime, che in più godono della spedizione ultraveloce.

