FURBATA su Amazon: questo smartwatch ti costa POCHISSIMO, non puoi non averlo

Sei anche tu un appassionato di fitness e ti piace tenerti sempre in forma? Vuoi monitorare anche il tuo sonno, così da poter riposare sempre meglio? Beh, allora non puoi non avere questo smartwatch di Dotn, oggi te lo puoi portare a casa a soli 25,99€, invece di 49,99€. Corri adesso su Amazon, non fartelo scappare.

Non vorrai mica non avere sempre a portata di mano tutti i tuoi dati di salute e fitness, vero? Perché oggi ti porti a casa questo smartwatch con lo sconto assurdo del 48%. Un’occasione da aggiungere subito al carrello, così al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Smartwatch unisex, fitness tracking, contapassi, monitor sonno: all in one e costa una miseria

Se non ci credi non ti resta che vedere con i tuoi occhi, questo smartwatch è davvero l’occasione del giorno, se ami il fitness e vuoi tenerti sempre aggiornato sulla tua salute. Comodo, pratico e di colore nero.

Questo modello di smartwatch, include tantissime funzioni al suo interno, tra cui activity tracker, contapassi, conta caloria, e tanto altro. Potrai anche scegliere tra ben 25 modalità sportive, a seconda di quello che stai facendo in quel dato momento. Aggiungere anche promemoria, per non dimenticarti più dei tuoi appuntamenti importanti, oppure anche leggere gli sms e rispondere alle chiamate.

Dotato di uno schermo da ben 1,69 pollici e un quadrante che potrà essere sempre modificato a piacimento. Dispone anche di un sensore bio-tracciamento e anche con alrgoritmo per tracciare la frequenza cardiaca. Si tratta di un orologio waterproof, quindi che non teme in alcun modo acqua, pioggia ecc.

Non vorrai mica farti sfuggire un’occasione simile? Si tratta di uno smartwatch davvero unico, con tanto di sconto pazzo del 48%, corri immediatamente su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.