Secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, online sarebbero finiti documenti e dati anagrafici. Un materiale che può alimentare truffe mirate, costruite su informazioni reali. Poste ha confermato una violazione che riguarderebbe un “numero di persone contenuto” e ha spiegato che gli accertamenti sono ancora in corso. Restano però diversi nodi aperti: la causa tecnica, l’eventuale notifica al Garante Privacy e l’esistenza di comunicazioni dirette agli interessati.

Il caso parte il 17 novembre, quando un utente con il nickname flex22 avrebbe pubblicato su un forum underground circa 1 GB di file attribuiti ad archivi collegati a Poste. Fanpage.it, che ha visionato parte del materiale insieme a un esperto informatico, scrive che i documenti riguarderebbero PosteCert Firma Digitale e comprenderebbero 2.158 contratti e 1.561 anagrafiche. Sono numeri ricavati dal conteggio dei file, non da una comunicazione ufficiale dell’azienda.

Poste Italiane, interpellata sulla vicenda, ha confermato la violazione e ha fatto sapere di aver avviato verifiche interne. Nella prima ricostruzione ha escluso il coinvolgimento di dati sensibili legati ai rapporti con i clienti. Dalle fonti consultate non risultano tra i file pubblicati password o dati di pagamento. Un elemento importante, ma non sufficiente a chiudere il caso.

Resta infatti da capire come quei documenti siano stati ottenuti. Alcune ricostruzioni parlano di una possibile vulnerabilità e dell’uso di un token, sulla base di quanto avrebbe dichiarato l’autore del leak. Ma è una versione non verificata e non confermata da Poste. Quanto a PosteID, lo Spid di Poste, le testate che hanno seguito la vicenda scrivono che non sarebbe coinvolto. Al momento, però, non risulta una nota aziendale specifica su questo punto.

Dati online e truffe mirate: perché smishing e vishing sono il rischio vero

Nei file attribuiti al data breach PosteCert comparirebbero, secondo le analisi giornalistiche, nome, cognome, indirizzo di casa, email e numero di telefono. I contratti esaminati coprirebbero un periodo compreso tra il 2020 e il 2026. Non si parla di dati bancari e, da soli, questi elementi non permettono di entrare in un conto corrente. Ma possono bastare per rendere una truffa molto più credibile.

Documentare un SMS sospetto e conservare le prove: un gesto chiave dopo un possibile data breach e truffe mirate.

Il punto è la ingegneria sociale. Se un truffatore conosce nome, numero di telefono e sa che una persona usa la firma digitale PosteCert, può costruire un messaggio su misura: “il contratto è in scadenza”, “serve una verifica dell’account”, “c’è un problema con il certificato”. Poche parole, tono burocratico, magari una data. Tanto può bastare per far abbassare la guardia.

Il rischio principale riguarda quindi smishing e vishing, le truffe via Sms o per telefono. “Non serve avere la password se si riesce a farsela consegnare dalla vittima”, spiegano spesso gli investigatori della Polizia Postale quando parlano di frodi digitali. In questi casi il dato rubato non apre una porta tecnica. Apre una porta psicologica.

PosteCert, cosa fare subito: link, chiamate, codici e controlli sugli account

Chi usa la firma digitale PosteCert dovrebbe muoversi con calma, ma con attenzione. La prima regola è semplice: non comunicare mai codici ricevuti via Sms, password, Pin o credenziali. Nemmeno a chi dice di essere un operatore di Poste. Nessun servizio serio chiede al telefono un codice di conferma per “bloccare una frode” o “mettere in sicurezza l’account”. Se succede, meglio chiudere la chiamata. Subito.

Occhio anche ai link. Non bisogna cliccare su messaggi che parlano di firma digitale, rinnovi, sospensioni, controlli di sicurezza o aggiornamenti del contratto. L’accesso va fatto solo dall’app ufficiale o digitando a mano l’indirizzo del sito di Poste nel browser. Se arriva una telefonata sospetta, è meglio richiamare il numero ufficiale indicato nell’app o sul portale. Mai quello suggerito da chi è al telefono.

Conviene poi controllare gli accessi al proprio account e, per chi usa PosteCert per lavoro, verificare lo stato del certificato di firma digitale dai canali ufficiali. Studi, aziende e professionisti farebbero bene ad avvisare collaboratori e clienti: potrebbero arrivare comunicazioni false, ma costruite con dettagli realistici. Una mail con nome, cognome e riferimento al servizio usato, in una mattina piena di lavoro, può sembrare normale. È proprio lì che si rischia di sbagliare.

Prove digitali e diritti GDPR: cosa conservare, quando denunciare e come chiedere informazioni a Poste

In caso di contatti sospetti dopo il data breach PosteCert, è importante conservare le prove prima di cancellare messaggi o svuotare la cronologia. Per gli Sms servono screenshot completi con mittente, data e ora, oltre al testo del link copiato senza aprirlo. Per le email è meglio salvare il messaggio originale o inoltrarlo come allegato, così restano anche le intestazioni tecniche. Per le telefonate vanno annotati numero, orario, durata e contenuto della richiesta.

Se sono stati comunicati codici, inserite credenziali o autorizzate operazioni, bisogna contattare subito la banca o il gestore del servizio, bloccare dove possibile gli accessi e presentare denuncia alla Polizia Postale. Meglio evitare mosse impulsive sul telefono, come reset di fabbrica o cancellazioni in blocco: potrebbero sparire tracce utili. Uno screenshot aiuta, ma in caso di contestazione può non bastare. Quando serve una prova più solida, entra in gioco l’acquisizione forense, con impronta hash e catena di custodia.

Sul fronte dei diritti, il GDPR prevede che il titolare del trattamento notifichi una violazione al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, quando possibile, entro 72 ore. Se il rischio per le persone è elevato, deve informare anche gli interessati. Chi teme di essere coinvolto può inviare a Poste una richiesta di accesso ai dati, ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, chiedendo se le proprie informazioni siano comprese nell’archivio violato. In caso di danno materiale o immateriale, l’articolo 82 consente di chiedere un risarcimento. Servono però prove e un collegamento concreto con la violazione. Anche per questo, ogni messaggio conservato può fare la differenza.