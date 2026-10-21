Il gadget che spopola su Amazon: basta appoggiarlo vicino al termosifone per risparmiare centinaia di euro

L’idea è spingere l’aria calda dal radiatore verso il centro della stanza, invece di lasciarla ferma vicino al termosifone. Un piccolo gadget per il riscaldamento domestico, discreto e facile da montare, fa tutto ciò con ottimi risultati e sta attirando chi cerca un modo pratico per tagliare la bolletta senza mettere mano all’impianto.

SpeedComfort, come funziona il sensore che accende le ventole da solo

Il SpeedComfort è un piccolo ventilatore da radiatore che si fissa sotto il termosifone con aggancio magnetico e lavora solo quando il calorifero è già caldo.

Ha un sensore termico che, secondo il produttore, fa partire il dispositivo quando il radiatore arriva a circa 35 gradi Celsius e lo spegne quando scende sotto i 25 gradi. Non resta quindi acceso tutto il tempo: entra in funzione quando può davvero spingere aria calda nella stanza.

L’azienda parla di un funzionamento molto silenzioso e di consumi elettrici minimi, stimati in circa 32 centesimi l’anno.

La promessa più forte riguarda il risparmio: la società olandese indica una possibile riduzione fino al 22% dei costi del gas, purché il numero di ventole sia adatto alla lunghezza del termosifone. È un dato da leggere con cautela, perché nell’articolo originale non risulta verificato da fonti indipendenti. Il principio, però, è chiaro: se la stanza si scalda prima e in modo più uniforme, si può abbassare il termostato. Ed è lì che, almeno sulla carta, può nascere il risparmio.

Quanto costa su Amazon: Mono, Duo e Trio in base al termosifone

Su Amazon il dispositivo è venduto in più versioni, pensate per termosifoni di diversa lunghezza.

Il Mono-Set SpeedComfort, adatto a radiatori da 40 a 70 centimetri, è indicato a 54,95 euro, poco sotto il secondo miglior prezzo riportato, pari a 56,60 euro.

Per termosifoni più lunghi c’è il Duo-Set, con due moduli da tre rotori ciascuno: è pensato per radiatori da 70 a 120 centimetri e costa 89,95 euro, mentre altrove il prezzo segnalato è più alto di circa 15 euro.

Il Trio-Set, destinato a termosifoni da 120 a 180 centimetri, viene venduto su Amazon a 116,95 euro, qualche euro meno rispetto al prezzo alternativo indicato. Per radiatori ancora più lunghi esiste anche un kit di estensione.

Non è, insomma, il classico acquisto da pochi euro fatto d’istinto. Ma in una casa dove il riscaldamento resta acceso molte ore al giorno, soprattutto in soggiorni ampi, mansarde o appartamenti in case vecchie, la spesa iniziale può avere senso se il dispositivo aiuta davvero ad abbassare la temperatura di mandata o il livello del termostato.

Cosa dicono gli utenti: più calore nelle stanze, montaggio facile e qualche rumore

Il ventilatore per termosifoni SpeedComfort ha su Amazon una valutazione media di 4,2 stelle, basata su 4.147 recensioni, con 3.276 giudizi positivi indicati dalla piattaforma.

Molti acquirenti raccontano di aver notato un calore distribuito meglio, anche nella parte della stanza più lontana dal radiatore. “Prima dovevo alzare molto la valvola, adesso basta meno”, scrive in sostanza un utente, secondo quanto riportato nelle valutazioni.

Piace anche la installazione rapida: niente lavori sull’impianto, niente competenze tecniche particolari. Si mette sotto il termosifone, si collega il sensore e il sistema parte da solo.

Il tema più discusso resta il rumore. C’è chi lo considera quasi impercettibile e chi invece segnala ventole udibili o piccoli ticchettii legati alle vibrazioni. Un acquirente racconta di aver inserito gommini tra supporto e ventola per ridurre il contatto. Un dettaglio minimo, ma concreto. In soggiorno il suono può sparire tra televisione e conversazioni; in camera da letto, per chi ha il sonno leggero, potrebbe invece dare fastidio.

Quando conviene comprarlo e cosa fare prima per risparmiare sul riscaldamento

Questo gadget per termosifoni può essere utile soprattutto nelle stanze difficili da scaldare, dove l’aria calda resta vicino al radiatore e il resto dell’ambiente rimane più fresco.

Succede nei saloni lunghi, nei locali con soffitti alti, negli appartamenti in edifici datati o nelle stanze in cui i termosifoni sono messi in punti poco felici. Conviene meno, invece, in ambienti piccoli già ben riscaldati o a chi è molto sensibile ai rumori.

Prima di comprarlo, vale comunque la pena controllare anche le misure più tradizionali consigliate dalle associazioni dei consumatori: non coprire i radiatori con tende o mobili, sfiatare i termosifoni, evitare stanze troppo calde, abbassare il termostato quando non si è in casa e arieggiare per pochi minuti con le finestre spalancate, invece di lasciare uno spiraglio aperto per ore.

Il ventilatore può dare una mano, ma non sostituisce una gestione attenta del riscaldamento. La promessa di risparmiare centinaia di euro dipende da consumi, tariffe, isolamento della casa e abitudini familiari. In alcune abitazioni può incidere davvero; in altre resterà soprattutto un aiuto per avere stanze più confortevoli.