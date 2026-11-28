Negli anni Novanta, anche in Italia, bastavano una cassetta, una cartuccia o tre pulsanti per portarsi dietro la musica, un videogioco o un animale virtuale.

Il Walkman accompagnava i viaggi, il Game Boy passava da uno zaino all’altro e il Tamagotchi chiedeva attenzione nei momenti meno comodi. Alcuni di questi oggetti erano nati prima del decennio. Negli anni Novanta, però, convivevano con i lettori CD portatili, le videocamere e le console da salotto. Per ricordare come si usavano, basta pensare a tre scene quotidiane: preparare una cassetta, mettere le pile nello zaino e rivedere un compleanno in televisione.

Walkman, Discman e MiniDisc: la musica da portare fuori casa

Il primo Walkman Sony uscì nel 1979. Negli anni Novanta la musicassetta era ancora una compagna di viaggio, anche perché con un registratore si poteva preparare una selezione di brani da ascoltare in cuffia. Registrare dalla radio richiedeva un certo tempismo: se premevi tardi il tasto di registrazione, perdevi l’inizio del pezzo. E quando volevi riascoltarlo, serviva riportare il nastro al punto giusto.

Il Discman aveva un vantaggio pratico: si poteva saltare direttamente alla traccia desiderata. Il D-50, il lettore CD portatile di Sony, risale al 1984, quindi era già in circolazione prima che iniziassero gli anni Novanta. Nel 1992 arrivò anche il primo registratore portatile MiniDisc di Sony. Usava un dischetto protetto da una cartuccia e permetteva di registrare oltre che ascoltare. La raccolta musicale restava qualcosa da mettere fisicamente in borsa.

Una console portatile durante il viaggio – Webnews.it

Game Boy, Tamagotchi e PlayStation: dal viaggio al salotto

Il Game Boy si portava in giro con pile e cartucce. Il suo schermo monocromatico bastava per una partita a Tetris mentre si aspettava l’autobus o durante un viaggio. La possibilità di tirare fuori la console dallo zaino cambiava il posto in cui si poteva giocare. La scelta del gioco, invece, cominciava prima di uscire: dipendeva dalle cartucce che avevi deciso di portare.

Il Tamagotchi, lanciato in Giappone nel 1996, stava in tasca ma chiedeva cure anche quando lo mettevi via. Il suo animale virtuale si nutriva e si accudiva con pochi pulsanti. A casa, intanto, la prima PlayStation, arrivata in Europa nel 1995, proponeva esperienze diverse sul televisore. Disco, controller e schermo del salotto segnavano una pausa ben più lunga della partita improvvisata su una console portatile.

Le foto istantanee, la videocamera e i file da passare a mano

Alle feste, una Polaroid rendeva subito possibile passare la foto di mano in mano. Si aspettava che l’immagine comparisse sulla stampa. Per i filmati di famiglia entrava in gioco la videocamera VHS-C, con una cassetta più piccola di quella del videoregistratore. Con l’apposito adattatore, il nastro si poteva riprodurre sul videoregistratore di casa. Per rivedere una scena bisognava comunque cercarla scorrendo il nastro.

Sulla scrivania, la dischetta da 3,5 pollici serviva a portare un compito o un documento da un computer all’altro. Una custodia evitava di lasciarla libera nello zaino e un’etichetta aiutava a ricordare cosa ci fosse dentro. Il simbolo del salvataggio usato ancora in molti programmi conserva la sagoma di quell’oggetto. Per chi lo usava, era anche il promemoria di un gesto concreto: salvare, estrarre e portare con sé il file.