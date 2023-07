Gadget FURBO per la spiaggia: questa cassa Bluetooth costa NULLA

Sei sempre carico per organizzare feste in giardino soprattutto ora in estate, vero? Vuoi sempre un po’ di musica che rimbomba nel giardino? Beh, allora non puoi non avere questa cassa Bluetooth di House of Marley, oggi te la porti a casa a soli 99,99€, invece di 169€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca!

Musica a bomba per tutta l’estate, dopo questa offerta davvero shock. Dal colore nero con legno, oggi mega scontata del 41%. Non ti resta che selezionarla ed aggiungerla al carrello, così al checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Cassa Bluetooth in Bambù sostenibile, Wireless senza fili, autonomia batteria da 8 ore: oggi è davvero scontata

Una cassa Bluetooth davvero assurda, dal colore nero con legno, perfetta per avere la tua musica al volume che vuoi tu, nelle giornate di relax in giardino e anche in spiaggia al mare. Non fartela scappare, oggi sta per finire su Amazon.

L’altoparlante Get Together è alimentato da una batteria interna agli ioni di litio con durata della carica da 8 ore. Subwoofer da 2,5 pollici, 2 tweeter da 1 pollice, 1 radiatore passivo per bassi potenti per un audio stereo di qualità; ingresso AUX e usb per caricare altri dispositivi.

Connettiti in modalità wireless con la tecnologia Bluetooth, portata 15 m; resta connesso con amici e familiari con il microfono incorporato con funzione vivavoce.

Si tratta davvero di un’occasione folle, quindi non ti resta che correre su Amazon ed aggiungere questa al carrello. Oggi, la trovi con tanto di sconto del 41%. Corri subito su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa finire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.