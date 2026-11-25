Durante le offerte del Black Friday ho acquistato su Amazon cinque gadget tech sotto i 20 euro ciascuno, pensando a chi potrebbe usarli dopo Natale.

C’è chi perde le chiavi appena deve uscire, chi studia con poca luce e chi tiene il telefono in equilibrio contro una tazza durante le videochiamate. Da qui la scelta di una mini stampante termica, una lampada, un localizzatore Bluetooth, un supporto magnetico e un caricatore USB-C. La soglia dei 20 euro riguarda quanto ho speso durante le offerte. Per chi acquista in un altro momento, il prezzo può cambiare.

Una stampante termica e una lampada per la scrivania

La mini stampante termica portatile è il regalo che sceglierei per chi riempie quaderni di appunti o preferisce lasciare un promemoria in vista. I modelli di questo tipo usano rotoli di carta termica al posto dell’inchiostro. Se la stampante si collega tramite Bluetooth, prima di regalarla controllerei che l’app dedicata funzioni sul telefono del destinatario e che si trovino facilmente i ricambi. Le liste e le etichette sono un uso più immediato delle fotografie, soprattutto sui modelli monocromatici.

La lampada LED da scrivania ha un destinatario più facile da individuare. Penso a chi legge la sera o lavora in un angolo poco illuminato. Un braccio orientabile permette di spostare la luce sul quaderno senza avvicinare tutta la lampada. Se la usi in una stanza con poche prese, cerca un modello con batteria ricaricabile via USB. Vale la pena leggere la scheda, perché una porta USB può servire anche solo ad alimentare la lampada mentre è collegata.

Un localizzatore per le chiavi e un supporto per il telefono

Il localizzatore Bluetooth serve quando le chiavi sono finite sotto un cuscino o in una borsa che hai già controllato. A seconda del modello, puoi farlo suonare da vicino o consultare l’ultima posizione rilevata. La cosa da controllare prima di regalarlo è la compatibilità con lo smartphone. Se il destinatario usa un iPhone e vuole ritrovare il portachiavi tramite Dov’è, per esempio, deve poter aggiungere quel modello alla rete Apple.

Localizzatore Bluetooth agganciato a un portachiavi

Il supporto magnetico per smartphone è pensato per chi appoggia spesso il telefono per seguire una ricetta o partecipare a una videochiamata. I modelli pieghevoli si ripongono facilmente dopo l’uso. Prima di sceglierne uno verificherei che l’aggancio magnetico funzioni con il telefono e la custodia già in uso. Anche l’inclinazione conta. Se il supporto va sulla scrivania, deve permettere di leggere il display senza chinarsi ogni volta.

Un caricatore USB-C da scegliere in base al telefono

Un caricatore USB-C da 20 W è un’idea pratica per chi vuole lasciare un secondo alimentatore in ufficio o nello zaino. I 20 W indicano la potenza che quel modello può offrire. La velocità effettiva di ricarica dipende anche dal dispositivo e dal cavo. Se l’alimentatore ha più uscite, controlla come viene ripartita la potenza quando ne usi due contemporaneamente. La scheda tecnica dovrebbe distinguere la potenza per porta da quella complessiva.

Tra questi cinque gadget tech sceglierei pensando a un’abitudine concreta. Per chi dimentica le chiavi, il localizzatore ha un uso chiaro fin dal primo giorno. Per chi studia con la luce del soffitto, una lampada orientabile può essere più utile. L’alimentatore compatto ha senso se sai già quale dispositivo dovrà ricaricare. È il dettaglio che fa la differenza tra un pensiero azzeccato e un doppione da tenere in un cassetto.