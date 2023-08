Galaxy A14 in offerta ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Hai bisogno di un nuovo smartphone, ma non disponi di un budget necessario per acquistare un top di gamma come iPhone 14 Pro et similia? Non ti preoccupare, proprio a questo ci ha recentemente pensato Amazon, proponendoti il Samsung Galaxy A14 in offerta all’incredibile prezzo di 148 euro, con uno sconto assurdo del 35% a confronto del prezzo listino originariamente suggerito da Samsung, pari invece a 229 euro.

Un Galaxy per tutti

Nonostante il prezzo davvero concorrenziale, questo Samsung Galaxy A14 ha praticamente tutte le cose di cui necessiti e di cui hai bisogno. Partiamo prima di tutto dall’ampissimo display con diagonale da ben 6.6 pollici e tecnologia Infinity-V, che alla risoluzione Full HD+ ti permette di godere di ogni contenuto video al massimo della definizione e del dettaglio, che tu stia riproducendo YouTube o qualsiasi piattaforma di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e via dicendo.

Nel caso specifico dell’offerta di Amazon, il terminale si presenta nella sua splendida colorazione Black, che conferisce un’estrema eleganza al dispositivo, per la vita di tutti i giorni, senza stancare eccessivamente l’occhio, grazie anche e soprattutto al suo design estremamente minimalista e dai bordi arrotondati.

Eccezionale anche il comparto delle fotocamere, con un sensore della fotocamera posteriore da ben 50 megapixel, grazie al quale avrai la possibilità di fare scatti magnifici ai tuoi piatti preferiti o ai posti che visiti in vacanza. Che sia una macro o un selfie, questa fotocamera è assolutamente perfetta per ogni tipologia di fotografia di cui hai bisogno.

Ottimo anche lo spazio di archiviazione, con ben 128 GB di memoria libera all’interno della quale potrai raccogliere in totale comodità tutte le tue foto e i video registrati, senza doverti minimamente preoccupare di liberare in continuazione la memoria. Nulla da dire anche per quanto riguarda la batteria, con capacità di 5000 mAh, che ti permette di arrivare alla fine della giornata senza nessuna preoccupazione, e soprattutto senza la necessità di ricaricare questo smartphone con power bank e altri apparecchi simili.

Insomma, con poco più di un centinaio di euro hai la possibilità di assicurarti uno smartphone di tutto rispetto, risparmiando un bel po’ rispetto a tantissimi altri modelli: ecco quindi che ti suggeriamo di acquistare il Samsung Galaxy A14 in offerta ad un prezzo stracciato cliccando su questo indirizzo, ricordandoti che le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.

