Galaxy A25 tuo a 130€ IN MENO: display AMOLED e 256 GB di memoria

Dopo anni e anni di utilizzo incessante e continuo, è inevitabile trovarsi a sostituire il proprio smartphone con un modello completamente nuovo. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti il Samsung Galaxy A25 5G in offerta al sensazionale prezzo di soli 238 euro, con ben 130 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Samsung.

Galaxy A25 5G: potenza al giusto prezzo

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartphone è sicuramente il suo processore Exynos 1280, che abbinato alla RAM da 8 GB garantisce delle prestazioni a dir poco eccezionali e sbalorditive: potrai avviare qualsiasi app, anche quelle che richiedono maggior potenza di calcolo, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Tutto viene trasmesso sullo splendido display Super AMOLED da ben 6.5 pollici di diagonale, che arriva ad una luminosità massima di ben 1000 nits, garantendo il massimo della visibilità in ogni condizione di luce possibile. Grazie all’elevata definizione dello schermo potrai guardare film e serie TV anche in mobilità facendo uso delle principali piattaforme di streaming come per esempio Netflix, AppleTV+, Disney Plus e tante altre ancora.

Nulla da dire anche per l’eccezionale comparto fotocamere, grazie al sensore principale da ben 50 megapixel, grazie al quale riuscirai a catturare immagini e video in alta risoluzione. Oltre a questo hai a disposizione un’ottima fotocamera anteriore da 13 megapixel, con cui potrai farti tutti i selfie che vuoi.

Molto buona anche la memoria interna da 256 GB espandibile fino a un massimo di 1 TB, per mezzo della micro SD: all’interno potrai catalogare tutte le tue foto, video e tanto altro ancora senza problemi. Per non parlare dell’eccezionale autonomia garantita dalla batteria da 5000 mAh, che ti consente di arrivare praticamente indenne alla fine della giornata.

In definitiva ti bastano poco più di 230 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone di fascia media, che ti consentirà di svolgere ogni attività che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Samsung Galaxy A25 5G in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro. Che ci fai ancora qui? Affrettati!

