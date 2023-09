Samsung Galaxy A34 5G in SUPER OFFERTA: -33%

Questo è il momento perfetto per mettere le mani su uno splendido smartphone con Display FHD+ Super AMOLED da 6.6 pollici Samsung. Sto parlando del Samsung Galaxy A34 5G, solo per poche ore in SUPER OFFERTA su Amazon al prezzo di 317,00€, un incredibile sconto del 33% sul prezzo originale di 469,90€.

Samsung Galaxy A34 5G con processore Octa-core

Lo smartphone Samsung è dotato di un bellissimo display super AMOLED da 6,6 pollici il quale ti offre un’esperienza visiva senza eguali e una grande fluidità grazie al refresh rate fino a 120Hz. Grazie alla tecnologia Super AMOLED FHD+, potrai utilizzare il dispositivo sotto la luce diretta del sole senza il minimo problema.

Il Galaxy A34 5G è caratterizzato da un design dalle linee semplici e una fotocamera incorporata nel corpo. Lo spessore dello smartphone è di soli 8,2 millimetri e pesa solo 199 grammi. Inoltre, è anche dotato della certificazione IP67. Sarai anche in grado di scattare splendide foto con questo smartphone, grazie alla fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.8, la fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2, la fotocamera macro da 5 megapixel con apertura f/2.4 e la fotocamera principale da 13 megapixel con apertura f/2.2. Oltre a ciò, lo smartphone regola l’inquadratura per adattarla perfettamente con Auto Framing.

Lo smartphone è alimentato dal potente processore Octa-core MediaTek Dimensity 1080 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD. Lato autonomia, troverai una batteria da 5.000mAh grazie alla quale potrai goderti i tuoi contenuti senza il minimo problemi. Inoltre, lo smartphone ottimizza il consumo della batteria adattandosi alle tue abitudini.

Samsung ha potenziato lo smartphone in termini di precisione, per un’esperienza di fruizione dei contenuti fluida e reattiva. Corri su Amazon e acquista subito lo splendido Galaxy A34 5G al PREZZO BOMBA di 317,00€.

