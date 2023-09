OFFERTA FOLLE: oggi in sconto il magnifico Samsung Galaxy A53 5G

Il Samsung Galaxy A53 5G è il dispositivo perfetto per te. E grazie allo sconto del 10% su Amazon, potrai a acquistarlo a soli 295,00€.

Samsung Galaxy A53 5G con display Super AMOLED

Il Galaxy A53 dispone di un display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con una luminosità di picco di 800 nits, grazie al quale potrai goderti tutti i tuoi contenuti con una straordinaria visibilità anche all’aperto.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troverai: una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f/1.8, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2, una fotocamera macro da 5 megapixel con apertura f/2.4, una fotocamera anteriore da 32 megapixel con apertura f/2.2 e un sensore di profondità da 5 megapixel con apertura f/2.4.

Lo smartphone è alimentato dal potente processore Exynos 1280 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Grazie a questo processore a 5nm Octa-core, il tuo Galaxy dispone di tutta la potenza di cui hai bisogno. La funzione RAM Plus rileva in modo intelligente l’utilizzo del dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva.

Il Galaxy A53 ti offre una incredibile autonomia grazie alla sua batteria da ben 5.000 mAh con supporto per ricarica Ultra-rapida da 25W. Avrai più tempo per fare ciò che ami di più: guardare contenuti in streaming, giocare e molto altro.

Inoltre, il dispositivo è dotato della certificazione iP67. Ciò significa che è resistente all’acqua, alla polvere e può resistere fino ad un metro di profondità fino ad un massimo di 30 minuti. Lo smartphone ti offrirà anche un audio sensazionale grazie al supporto per il Dolby Atmos.

Non perdere tempo e acquista subito questo strepitoso dispositivo al prezzo di 295,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.