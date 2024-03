Galaxy A55 in sconto di 25€ con questo coupon

Da tempo stai pensando di acquistare un nuovo smartphone che abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo? Ecco la promozione perfetta per te, direttamente sullo shop ufficiale Samsung, che ti assicura il massimo della sicurezza durante l’acquisto grazie al coupon GALAXY4U, potrai ricevere uno sconto di ben 25€ sul Samsung Galaxy A55. Dato che si tratta di un’occasione più che unica a disposizione mente per pochi giorni, ti consigliamo di sfruttare l’offerta quanto prima di portare a casa il tuo nuovo smartphone!

Samsung Galxy A55 a prezzo SHOCK sullo shop ufficiale

Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone di fascia media che offre un’eccellente combinazione di prestazioni, design accattivante e funzionalità avanzate. Dotato di un display AMOLED vivido e luminoso da 6,5 pollici, il Galaxy A55 offre un’esperienza visiva coinvolgente per guardare video, giocare ai giochi preferiti e navigare sul web con colori vivaci e dettagli nitidi.

Lato prestazioni tecniche, è dotato di un processore octa-core e con una generosa quantità di memoria RAM, il Galaxy A55 offre prestazioni fluide e reattive per multitasking senza problemi e l’esecuzione fluida di applicazioni e giochi più esigenti. Con uno spazio di archiviazione interno espandibile, avrai abbastanza spazio per conservare foto, video, app e file importanti.

Inoltre, il Galaxy A55 offre funzionalità aggiuntive come la ricarica rapida della batteria, un sensore di impronte digitali integrato per un accesso sicuro e una suite completa di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Il nostro consiglio è di non farti scappare la possibilità di acquistare il Galaxy A55 in sconto di 25€, copiando e incollando il coupon direttamente nel carrello, al momento dell’acquisto. Ti basterà posizionarlo nel box apposito e vedrai il totale scendere automaticamente, segnandoti esattamene lo sconto che ti abbiamo proposto nel nostro articolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.